Genç Girişimcilerden Büyük Soruna Çözüm: Artık Uzmana Ulaşmak Çok Kolay!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yabancı sitelerde saatlerce vakit kaybeden öğrenci ve genç mühendislerin imdadına "Uzmana Sor" yetişiyor.
Uygulama sayesinde geliştiriciler, sorunlarını paylaşarak gerçek uzmanlardan hızlı ve doğru yanıtlar alabilecek.
Usta-Çırak Kültürü Dijitale Taşınıyor
Tecrübenin genç kuşaklara aktarılması bizim medeniyetimizin en köklü değerlerinden biri. "Uzmana Sor" bu değeri dijital çağa taşıyor. Sahada yıllarını vermiş mühendisler, bilgilerini artık genç kardeşleriyle paylaşabilecek, hem birer mentor olacak hem de bunu kazanca dönüştürebilecek.
Alın Teri Artık Kazanca Dönüşüyor
Platformun bir diğer önemli özelliği ise şu: uygulamada projelerini geliştiren yazılımcı ve mühendisler, ortaya koydukları projeleri de doğrudan satışa sunabilecek. Emek, burada karşılığını buluyor.
Yabancı Sitelere Bir İhtiyaç Kalmıyor
Yabancı platformlara bağımlılığı azaltacak bu proje, gençliğin kendi imkânlarıyla neler başarabileceğinin somut bir göstergesi. "Uzmana Sor", açılış için geri sayıma devam ediyor.