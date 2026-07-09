Genç Girişimcilerden Büyük Soruna Çözüm: Artık Uzmana Ulaşmak Çok Kolay!

Uygulama sayesinde geliştiriciler, sorunlarını paylaşarak gerçek uzmanlardan hızlı ve doğru yanıtlar alabilecek.

Usta-Çırak Kültürü Dijitale Taşınıyor

Tecrübenin genç kuşaklara aktarılması bizim medeniyetimizin en köklü değerlerinden biri. "Uzmana Sor" bu değeri dijital çağa taşıyor. Sahada yıllarını vermiş mühendisler, bilgilerini artık genç kardeşleriyle paylaşabilecek, hem birer mentor olacak hem de bunu kazanca dönüştürebilecek.

Alın Teri Artık Kazanca Dönüşüyor

Platformun bir diğer önemli özelliği ise şu: uygulamada projelerini geliştiren yazılımcı ve mühendisler, ortaya koydukları projeleri de doğrudan satışa sunabilecek. Emek, burada karşılığını buluyor.

Yabancı Sitelere Bir İhtiyaç Kalmıyor

Yabancı platformlara bağımlılığı azaltacak bu proje, gençliğin kendi imkânlarıyla neler başarabileceğinin somut bir göstergesi. "Uzmana Sor", açılış için geri sayıma devam ediyor.