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ZEYKOP’a akademik danışman!

15 Temmuz’da faaliyete geçen İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki ZEYKOP A.Ş., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi öğretim üyesi Dr. Mustafa Sakaldaş ile danışmanlık hizmet anlaşması imzaladı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:48
ZEYKOP’a akademik danışman!

15 Temmuz’da faaliyete geçen İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki ZEYKOP A.Ş., Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi öğretim üyesi Dr. Mustafa Sakaldaş ile danışmanlık hizmet anlaşması imzaladı. Bölgenin en büyük tesisi olan ve 5 bin 500 ton kapasiteye sahip olan soğuk hava deposunun İznik‘in geleceğinin projesi olduğuna dikkat çeken Zeykop AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürbay, “Yaptığımız anlaşma ile ürünlerin teknik ve bilimsel veriler doğrultusunda takip edilerek en yüksek kalitede tesislerimizde stoklanması sağlanacaktır” dedi. Gürbay, İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki olan ZEYKOP A.Ş. Soğuk Hava Deposu’nda ürün kabulüne devam edildiğini belirterek, “İznik Kooperatifinin 5337 ortağı bulunmaktadır. Ortaklarımızın yarısı, soğuk hava depomuza 1 ton ürün koymuş olsa bu tesisin kapasitesini yeterince doldurmuş olacaklardır. Kısaca tesisin geleceği üretici ortaklarımızın elindedir. Ortaklarımızı tesise destek olmaya davet ediyoruz. Diğer taraftan ulusal ve yerel zincir mağazalarının tedarikçileri ve ihracat yapan firmalarla yaptığımız görüşmelerimiz devam etmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:48
  1. 15 Temmuz
  2. İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifinin iştiraki ZEYKOP A.Ş.
  3. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
  4. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi öğretim üyesi Dr. Mustafa Sakaldaş
  5. Zeykop AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Gürbay

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