Her gün bir tane yiyen farkı görüyor! İşte incirin saymakla bitmeyen faydaları

KİMLER İNCİR TÜKETİRKEN PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT ETMELİDİR? İncir her ne kadar şifa deposu olsa da, meyvenin doğal şeker oranı yüksek olduğu için tüketim miktarını abartmamak gerekir. Özellikle kilo verme sürecinde olanlar ve kan şekeri dengesizliği yaşayanlar inciri günde birkaç adetten fazla tüketmemelidir. Ayrıca aşırı incir tüketimi bağırsakları normalden fazla çalıştırarak ishal şikayetlerine veya mide asidinin yükselmesine bağlı ekşimelere yol açabilir. Her besinde olduğu gibi, incirin de bu eşsiz faydalarından tam anlamıyla yararlanabilmek için günlük makul porsiyon sınırlarında kalmak en doğrusudur.