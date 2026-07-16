Her gün bir tane yiyen farkı görüyor! İşte incirin saymakla bitmeyen faydaları
İncir, zengin lif, vitamin, mineral ve antioksidan içeriğiyle sağlıklı beslenmenin öne çıkan meyveleri arasında yer alıyor. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayan incir, potasyum desteğiyle tansiyonun dengelenmesine, kalsiyum içeriğiyle ise kemik sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Doğal enerji kaynağı olarak da bilinen bu besin, bağışıklık sistemini desteklerken cilt sağlığına da katkı sunuyor. Uzmanlar, faydalarından yararlanabilmek için incirin ölçülü tüketilmesini tavsiye ediyor.