Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!
Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 180 dönüm alan zarar gördü. Bu alan yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğe tekabül ediyor.
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Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 180 dönüm alan zarar gördü. Bu alan yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğe tekabül ediyor.
Şarköy ilçesi İshaklı Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.
Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 7 itfaiye ve çok sayıda iş makinesi müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 30 dekar ormanlık alan ve 150 dekar anız zarar gördü.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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