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Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

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Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 180 dönüm alan zarar gördü. Bu alan yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğe tekabül ediyor.

#1
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

Şarköy ilçesi İshaklı Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

#2
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.

#4
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 7 itfaiye ve çok sayıda iş makinesi müdahale etti.

#5
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

#6
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

Yangında yaklaşık 30 dekar ormanlık alan ve 150 dekar anız zarar gördü.

#7
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Tekirdağ'da 25 futbol sahası kadar alan kül oldu!

İşte bölgeden görüntüler...

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