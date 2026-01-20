Zeydan’ın etrafındaki CHP, İP, SP, DEVA, GP nerelere kayboldu?

Abdullah Zeydan’ı biliyorsunuz..

Hani şu, ahlaksızca bir tavırla, “PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyen HDP’li..

Yargılanmış, mahkumiyet almıştı.

Cezasını tamamlamadan, al takke ver külah, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuştu.

Ne yazık ki, AK Parti’nin binlerce deprem konutu yaptığı Van’da, belki seçmeni korkutarak, belki kandırarak, belki başka sebeplerle seçimi de kazanabilmişti..

Cezasının infazının tamamlanmadığı, dolayısıyla henüz aday olamayacağı ortaya çıkınca, mazbatası iptal edilmek istenmişti..

HDP ile iş kotaran bilcümle muhalefet partisi ayaklanmıştı..

İçlerinde kimler yoktu ki..

HDP’yi saymıyorum..

Zeydan’ın kendi partisi.

CHP, “PKK sizi tükürüğü ile boğar” diyen adama, utanmadan destek vermişti..

Emekli ulusalcı tüm generallere duyururum.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...