BM'den kan donduran açıklama: ABD-İsrail saldırılarında "yaklaşık 180 çocuk" öldürüldü

BM'den yapılan açıklamada "İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında "yaklaşık 180 çocuk" öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, İran’a düzenlenen hava saldırılarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekerek, bu saldırılarda şimdiye kadar yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Dujarric, ölenler arasında 28 Şubat’ta bir ilkokula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 168 kız çocuğunun da bulunduğunu vurguladı.

ABD-İsrail saldırılarının İran'da pek çok çocuğun da yaralanmasına sebep olduğunu aktaran Dujarric, bu sayının hayatını kaybeden çocuklardan "çok daha fazlasına" karşılık geldiğini dile getirdi.

 

Dujarric, İran'a yönelik saldırılarda en az 20 okulun zarar gördüğünü ifade ederek, ülkedeki sağlık tesislerinin de hedef alındığını ve dün sağlık tesislerini etkileyen 13 saldırıyı doğruladıklarını söyledi.

Orta Doğu ve ötesindeki tüm "yasadışı saldırıların" bölge genelindeki sivillere büyük acı ve zarar verdiğini aktaran Dujarric, bu saldırıların küresel ekonomi için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), çatışmaları durdurmanın ve ciddi diplomatik müzakerelere başlamanın zamanının geldiğini, çünkü risklerin çok yüksek olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail'in saldırıları sonucu geçen hafta itibarıyla 30 binden fazla Lübnanlının Suriye'ye sığındığını kaydetti.

 

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yorumlar

Bnymnc

BM hikaye sadece laf.Öldürülen çocuklara gelince yahu henüz 13 ve 14 yaşlarındaki çocuklara tecavüz eden sapıklar çocuklar ölmüş sakat kalmış burnumu düşünecek,gazzede gördük kaç aklı selim insan karşı çıktı şu koca dünyada.Bosnada Müslüman avına çıkıp keskin nişancı silahı ile para verip Müslüman öldüren hatta hamile ve çocuk vurmak için daha çok para veren şerefsizleri mi çocuk ölümüne karşı çıkacak. Demem o ki elinde güçlü silahın varsa ve cebinde paran varsa dünyada yaşaya bilirsin yoksa çocuk olmuşsun kadın yaşlı olmuşsun gözünün yaşına bakmazlar. Biz ülke insanı olarak domates,patetes fiyatlarından dolayı hükumeti eleştireceğimize neden daha fazla silah ve mühimmat üretmiyorsunuz diye eleştirmemiz gerekir zira az yemekle insan ölmez ama vatansız olursanız tıpkı ukranya kadınlar gibi ne namus kalır ne yiyecek.

Tug

İsrail terör örgütü, epstein pedofilik tecavüz ve onları yamyam gibi öldürüp pişirip yeme belgeleriyle, koskoca ABD yi şantajla Maymun a çevirmiş, istediği gibi düşman gördüğü müslüman ülkelere saldırtıyor, Onlar için 150 kız çocuğunun, bombayla öldürülmesi , bahse değer bir konu bile değil. Onlar vahşi hayvanlar gibidir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
