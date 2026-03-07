  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
22
Yeniakit Publisher
İl il zeka seviyesi listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin "en zeki" şehirleri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İl il zeka seviyesi listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin “en zeki” şehirleri

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket sonuçlarına göre, 2026 yılının "en zeki şehirleri" listesi büyük bir sürprize imza attı. İstanbul ve Ankara gibi metropolleri geride bırakarak zirveye yerleşen Eskişehir, 105.20 IQ puanıyla Türkiye’nin en zeki ili ünvanını kazandı. İlk 20’nin açıklandığı listede Marmara ve Ege bölgelerindeki illerin ağırlığı dikkat çekerken, sıralama sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. İşte o liste...

#1
21- Bartın 102.13

21- Bartın 102.13

#2
20- Denizli 102.14

20- Denizli 102.14

#3
19- Rize 102.32

19- Rize 102.32

#4
18- Konya 102.36

18- Konya 102.36

#5
17- Uşak 102.37

17- Uşak 102.37

#6
16- Karaman 102.52

16- Karaman 102.52

#7
15- Yalova 102.58

15- Yalova 102.58

#8
14- Zonguldak 102.68

14- Zonguldak 102.68

#9
13- Tekirdağ 102.82

13- Tekirdağ 102.82

#10
12- Antalya 103.29

12- Antalya 103.29

#11
11- Trabzon 103.37

11- Trabzon 103.37

#12
10- Kırklareli 103.38

10- Kırklareli 103.38

#13
9- Bursa 103.47

9- Bursa 103.47

#14
8- Balıkesir 103.59

8- Balıkesir 103.59

#15
7- Kocaeli 103.85

7- Kocaeli 103.85

#16
6- İstanbul 104.02

6- İstanbul 104.02

#17
5- Çanakkale 104.02

5- Çanakkale 104.02

#18
4- Muğla 104.12

4- Muğla 104.12

#19
3- İzmir 104.51

3- İzmir 104.51

#20
2- Ankara 104.91

2- Ankara 104.91

#21
1- Eskişehir 105.20

1- Eskişehir 105.20

