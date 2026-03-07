İl il zeka seviyesi listesi güncellendi! İşte Türkiye’nin “en zeki” şehirleri

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı anket sonuçlarına göre, 2026 yılının "en zeki şehirleri" listesi büyük bir sürprize imza attı. İstanbul ve Ankara gibi metropolleri geride bırakarak zirveye yerleşen Eskişehir, 105.20 IQ puanıyla Türkiye’nin en zeki ili ünvanını kazandı. İlk 20’nin açıklandığı listede Marmara ve Ege bölgelerindeki illerin ağırlığı dikkat çekerken, sıralama sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. İşte o liste...