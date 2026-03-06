  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz? İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler! Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı! Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru Zelenskiy’den Macaristan’a "adres" tehdidi! AB’den Ukrayna’ya sert tepki: "Kabul edilemez" Adalet Bakanı Akın Gürlek Sakarya Valiliğinde: 2026 yılı yatırım programında 65 yeni adliye binası bulunuyor Yılmaz, İzmir’de 500 bin Sosyal Konut kura çekiminde konuştu: İzmir’de 21 bin 20 yeni konut inşa edilecek Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı
Gündem

Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Roma’dan dev tahliye operasyonu! 10 bin İtalyan ateş hattından çıkarıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 28 Şubat’ta başlayan ve tüm bölgeyi saran İran-İsrail savaşı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları için yürüttüğü dev operasyonun bilançosunu açıkladı. Körfez ülkelerinden Maldivler’e kadar geniş bir coğrafyada uçuşların durmasıyla mahsur kalan turist ve çalışanlar için "hava köprüsü" kuruldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan misilleme saldırılarıyla gelişen krizin başından bu yana 10 binden fazla İtalyan vatandaşının bölge ülkelerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Orta Doğu’daki kriz nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu Körfez ülkeleri ile Maldivler, Tayland ve Sri Lanka gibi ülkelerde mahsur kalan çok sayıda turist bulunurken, İtalya Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin en güncel bilgileri paylaştı.

Bölgede krizin başlamasının ardından 127 kişinin uçtuğu ilk tahliye uçuşunu, yerel kurumların da desteğiyle 2 Mart’ta Umman'ın başkenti Maskat üzerinden gerçekleştiren İtalya Dışişleri Bakanlığı, bölgeden bugüne kadar 10 binden fazla vatandaşın tahliye edilerek ülkeye gelmesinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlık, bugün tahliye edilenler arasında "MSC Euribia" kruvaziyer gemisinde mahsur kalan 573 kişinin de olduğu bilgisini paylaşırken, bölgeden farklı havayolları firmaları üzerinden sağlanan "charter" seferlerle tahliye uçuşlarının yarın da süreceğini kaydetti.

Başbakan Giorgia Meloni, bugün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, krizin taraflarını müzakere masasına geri döndürme girişimlerini desteklemek için çalıştıklarını, ayrıca önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarını korumak olduğunu yineledi.

- ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23