Fenerbahçe'ye Samsunspor maçı öncesi şok!

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Marco Asensio, Samsunspor maçı hazırlıkları sırasında antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. MR çekilen İspanyol futbolcunun durumunun Cumartesi günü netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için deplasman kadrosuna alınmayan Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Sarı-lacivertli ekip, ligde Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken İspanyol yıldız antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Ancak antrenman sırasında ağrı hisseden Asensio çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

'MR' ÇEKİLDİ

Yaşadığı rahatsızlığın ardından sağlık kontrolünden geçirilen tecrübeli futbolcunun MR görüntülemesi yapıldı.

Oyuncunun son durumuna ilişkin kararın 7 Mart Cumartesi günü netleşmesi bekleniyor.

TAKIMIN EN İYİLERİNDEN

Fenerbahçe formasıyla bu sezon taraftarın en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Asensio, Süper Lig’de 20 karşılaşmada görev aldı.

İspanyol yıldız bu maçlarda 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli bir skor katkısı verdi.

Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.