'Susma! Sustukça sıra sana gelecek!'

Şevki Yılmaz son yazısında, dünyayı ateşe veren şer güçlerin Ramazan ayını mazlumlara zehir eden kirli planlarını deşifre ederek, İslam dünyasını tarihi bir yol ayrımında "ya birlik ya zillet" demeye çağırıyor! Gazze’den İran’a, oradan Türkiye’ye uzanan işgal haritalarına karşı, sarsıcı bir direniş ve diriliş manifestosu sunuyor.

“Bu yıl savaş yılı, bu yıl sabır yılı!” diyerek büyük oyunu bozmaları için Müslümanları uyaran Yılmaz, şu hayati gerçekleri vicdanlara haykırıyor:

İran ve Komşu Ülkeler Hedefte: Şer müttefiklerin İran üzerinden kurduğu tezgahı ve Müslüman’ı Müslüman’a kırdırarak kurmak istedikleri "Büyük İtrail İmparatorluğu" tehlikesini çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

İran’a Tam Destek Şart: Ortak düşmana karşı komşumuz İran’ın bu savaşta başarılı olması için Müslümanların tüm gücüyle destek vermesi gerektiğini tarihi bir zorunluluk olarak vurguluyor.

Türkiye Final Hedef: Mazlumların hamisi olan Türkiye’yi saf dışı bırakmak ve mukaddes beldelerimizi yerle bir etmek isteyen Ebrehelerin modern ordularına karşı Ebabil ruhuyla ayağa kalkma vaktinin geldiğini hatırlatıyor.

Askeri ve Ekonomik Boykot: Ülkelerdeki yabancı askeri üslerin kapatılmasından, savunma sanayilerinin birleştirilmesine ve tavizsiz ekonomik boykota kadar somut kurtuluş reçetelerini sıralıyor.

"Korkak her gün ölür, cesur sadece bir gün!" hakikati ekseninde; Siyonistlerin "Arz-ı Mev’ud" hayallerini yerle bir edecek, iman dolu bir duruş ve topyekûn bir seferberlik için bu derin analizi okumak için tıklayınız.