Üre ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı

Ticaret Bakanlığı, bölgedeki sıcak gelişmelerin tedarik süreçlerine etkisini dikkate alarak, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla üre ithalatında gümrük vergilerini sıfırladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile gübre sektöründe arz güvenliğinin sağlanması ve üretici maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, küresel ve bölgesel gelişmelerin tarımsal üretim üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla önemli bir adım attı. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, gübre üretiminin temel maddelerinden olan üre cinsi eşya için gümrük vergileri tamamen kaldırıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde ve tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin korunmasının, piyasaların spekülatif fiyat artışlarına karşı savunulmasının ve hem üretici hem de tüketici refahının gözetilmesinin bu kararın ana motivasyonu olduğu vurgulandı.

KOORDİNELİ TİCARET POLİTİKASI VE TEDBİRLER

Kararın alınma sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma yürütüldüğüne işaret edildi. Ticaret Bakanlığı, ticaret politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığını ve gerekli tedbirlerin zamanında alındığını belirtti. Özellikle bölgedeki istikrarsızlıkların tedarik zincirlerine olan yansımaları göz önünde bulundurularak, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin maliyet artışlarından etkilenmemesi için bu hamlenin kritik bir önem taşıdığı kaydedildi.

ARZ GÜVENLİĞİ VE FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Bakanlığın açıklamasında, gübre sektöründeki arz güvenliğini teminen alınan bu kararın, nihai gıda ürünlerinde yaşanabilecek olası fiyat dalgalanmalarını engellemeyi amaçladığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir." Bu adımın, tarımsal üretim sürdürülebilirliği açısından stratejik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

