Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin dışişleri bakanları, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele almak üzere bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek gayriresmi toplantıda, bölgedeki savaşın yayılmasını önleyecek ortak duruş ve KKTC’ye yönelik tecridin sonlandırılması gibi hayati konular masaya yatırılacak.

Türkiye, bölgede tırmanan çatışmaların ardından diplomatik temaslarını en üst seviyeye çıkardı. Bu kapsamda bugün İstanbul’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı icra edilecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre zirveye ev sahibi Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan dışişleri bakanları katılım sağlayacak. Toplantının ana eksenini, Türk dünyasının küresel krizler karşısında alacağı ortak aksiyonlar ve iş birliğinin derinleştirilmesi oluşturacak.

SAVAŞIN YAYILMASINA KARŞI ORTAK DURUŞ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı süresince Türk Devletleri arasındaki dayanışmanın genişletilmesi gerekliliğini güçlü bir şekilde vurgulayacak. Özellikle ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalarda üçüncü ülkelerin hedef alınmasına derhal son verilmesi gerektiği mesajını iletecek olan Fidan, diplomasiye alan açılması noktasında teşkilat üyesi ülkelerin ortak bir duruş sergilemesinin stratejik önemine dikkat çekecek. Bölgesel istikrarın korunması için Türk dünyasının tek ses olması gerektiği ifade edilecek.

GÜNDEMDE KKTC VE İNSANLIK DIŞI TECRİT VAR

Zirvenin bir diğer kritik gündem maddesi ise Kıbrıs Türk halkının hakları olacak. Bakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) maruz kaldığı insanlık dışı tecrit ve ambargoların sona erdirilmesi çağrısını yineleyecek. Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin, KKTC ile siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirmesinin önemini anlatacak olan Fidan, Kıbrıs meselesinde teşkilatın daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini savunacak.

ERDOĞAN KONUK BAKANLARI KABUL EDECEK

Toplantı marjında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşları ile baş başa ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İstanbul’daki bu yoğun diplomasi trafiğinin finalinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşmelerin tamamlanmasının ardından konuk heyet başkanlarını kabul ederek Türk dünyasının birliği ve bölgesel barış mesajlarını bizzat iletmesi öngörülüyor.

 

