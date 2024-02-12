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Gündem Zeydan Karalar’ın Özel Kalemini bakın niye vurmuşlar
Gündem

Zeydan Karalar’ın Özel Kalemini bakın niye vurmuşlar

Yeniakit Publisher
2024-02-12 19:21:00 -
Zeydan Karalar’ın Özel Kalemini bakın niye vurmuşlar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür vekili Samet Güdük Belediye binasında M. G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Güdük hastaneye kaldırılırken, olayın aslı da ortaya çıktı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan belediye çalışanı çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili evli, 2 çocuk babası Samet Güdük'ü tabancayla vurarak ağır yaralayan M.G., ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" dedi.

Öte yandan M.G.'nin daha önce tabanca ile havaya ateş ettiği anlar ortaya çıktı. M.G.'nin bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Valilik açıklama yaptı

Adana Valiliği’nden saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır” denildi.

Başkan karalar doktorlardan bilgi aldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında bilgi veren Karalar, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yalvar yakar işe aldığımız biriydi. Niye böyle bir şey yaptı, anlamadık. Belediye personeli olduğu için arkadaşlar üstünü aramamışlar. Balcalı Hastanesi'nden işinde uzman, çok önemli hocalarımız Samet'in ameliyatını yapıyor. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

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