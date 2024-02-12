Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi.

Belediye çalışanı olduğu belirtilen bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük’ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı. Güdük’ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.