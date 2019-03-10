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Zeybekci: Mobilyacılar için partilerle el ele veririz

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’in mobilyacılara uygulanan yüzde 8 KDV oranının devam ettirilmesi yönündeki talebine katıldığını belirtti.

10 Mart 2019 Pazar 13:41
Zeybekci: Mobilyacılar için partilerle el ele veririz

Ofis ve İş Mobilyaları Sanayicileri Derneğinin (OFİSMOD) gala yemeğine katılan Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’in mobilyacılara uygulanan yüzde 8 KDV oranının devam ettirilmesi yönündeki talebine katıldığını belirterek, "Mevzu memleketse, sektörümüzse gerisi teferruattır diyorum ve ayrı siyasi partilerde olmakta bir sıkıntı görmüyorum. Beraber bunun peşinde oluruz, ilgili bakanımızla görüşürüz. Mobilyacılar için partilerle el ele veririz" dedi.

 

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekci, OFİSMOD’un gala yemeğinde konuştu. Karabağlar ve Gaziemir’de daracık alana sıkışıp kalan İzmirli mobilyacılar için zamanında organize sanayi bölgeleri yapılmış olsaydı bugünkü durumlarından çok daha ileri noktalarda bulunacaklarını kaydeden Zeybekci, “Torbalı’da mobilyacılar için tahsis edilen sanayi bölgesi hazine arazisi üzerinde yer alıyor. Yerel yönetimlerden katkı bulamadan siyasetçilerin, odaların, birliklerin çabalarıyla gerçekleştirildi” diye konuştu.

 

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’in mobilyacılara uygulanan yüzde 8 KDV oranının devam ettirilmesi yönündeki talebine katıldığını aktaran Zeybekci, hammadde girişinin de yüzde 8 olmak kaydıyla devam ettirilebileceğini vurguladı. Zeybekci, “Yüzde 8 KDV’nin mobilya üretim ve ihracatının desteklenmesinde önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mevzu memleketse, sektörümüzse gerisi teferruattır diyorum ve ayrı siyasi partilerde olmakta bir sıkıntı görmüyorum. Beraber bunun peşinde oluruz, ilgili bakanımızla görüşürüz. Mobilyacılar için partilerle el ele veririz” dedi.



"İzmir’in yeniden hareketlenmeye ihtiyacı var”

 

Zeybekci, dünyada şehirler yarışının sürdüğünü, bu nedenle yerel yönetimlerin yatırımcı avına çıktığını belirterek, “Yerel yönetimlerin yatırımcının, sanayicinin, zanaatkarın, esnafın önünü açacak adımlar atması gerekiyor. İzmir’de ihtisas, karma, tarım ve gıda organize sanayi bölgelerine ile ihracata yönelik üretim için de serbest bölgelere ihtiyaç var. Bir seferberlikle tüm sektörler için bunları için girişimleri gerçekleştirip tüm dünya yatırımcısının önüne koymalıyız, işsizlikle ilgili soruna da çözüm bulmuş oluruz. İzmir’in yeniden hareketlenmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

 

Türk mobilya üreticilerinin dünyada ilk 10’un içine girme hedefinin bulunduğunu, Türkiye’nin de dünya satın alma gücünün yüzde 60’ını oluşturan kümenin ortasında yer aldığını hatırlatan Zeybekci, bunun başarılabilir bir hedef olduğunu dile getirdi.



"Türkiye eski Türkiye değil"

 

“Türkiyemiz yaz boyunca güçlü toparlanma yaşayacak” diyen Zeybekci, “Eylül itibariyle de yeniden tüketim ve yatırımla ilgili normalleşmeyi, normal hareketlerin başladığını göreceğiz. En kötü dönem geride kaldı, yapılabilecek her şey yapıldı zaten Türkiye’yle ilgili. Türkiye eski Türkiye değil. Dünya Bankası rakamlarına göre satın alma gücünde dünyanın 13. büyük ekonomisi. Toplam ekonomimiz içindeki kamunun payı sıfıra yaklaştı. Yani ekonomiyi reel sektör üzerinde taşıyor. Karar alma mekanizmaları çok güçlü, refleksleri çok güçlü. Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlanma yaşayacak ve yeniden güçlü dönemlerine girecektir” yorumunu yaptı.



"Kimse mazeret üretmesin"

 

Kosova ve Rumeliler Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Nihat Zeybekci, doğuştan yaradılıştan dünyanın en güzel şehri İzmir’in coğrafyasıyla, iklimiyle en avantajlı yerde olduğunu, durdurulamaz bir kaderinin bulunduğunu söyledi. İzmir’deki sorunları sıralayan ve genç, okumuş beyinlerin iş bulamadığından başka şehirlere gittiklerinden bahseden Zeybekci şöyle konuştu:

 

“Şehrimizin geleceğini kaybediyoruz. Biz hayallerimizi anlatıyoruz, başkalarının başarısızlıkları üzerine hedef belirlemiyoruz. Ama kimsenin güzel İzmir’i çöp, kanalizasyon sorunuyla andırmaya hakkı yok. Kimse mazeret üretmesin, tıbbi atık tesisi için 300 metrekare bir alana ihtiyacı var. Yapılmaması umursamamak dertlenmemektir. Buca’ya metroyu getireceğiz, metroya 40 kilometre ilave hattın iki projesi buraya geliyor. Alternatif yollarla kenti rahatlatacağız. Buca Cezaevini kaldıracağız, muhteşem bir park haline gelecek.”

 

Bir dernek üyesinin “Biz vatan kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz, buna asla izin vermeyiz gönlümüz sizden yana” sözleri üzerine Zebekci, Türkiye’nin kültür coğrafyasının çadır direği olduğunu, ayakta kalması gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:41
  1. İzmir
  2. kültür

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