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Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi

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Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar Köyü Yaylası’na çıkan köylüler, çökelek, tereyağı ve peynir üretimine başlarken, yaylada hayvanlar için gölet, çobanlar için konteyner evler kuruldu.

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Foto - Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylalar hareketlendi.

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Foto - Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi

Arpaçay ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Atçılar köyünde yaşayanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin metre rakımdaki yaylaya göç etti. Kendi imkanlarıyla yaylada adeta yeni bir yerleşim yeri kuran köylülerin yaşamını kolaylaştırmak için bir gölet ve çoban evleri kuruldu. Çobanlar için yerleştirilen, mutfak, banyo, tuvalet, buzdolabı ve dinlenme alanı bulunan konteynerler hizmete alındı. Yaylada hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen gölet tamamlandı.

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Foto - Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi

Sabah erken saatlerde güne başlayan köylüler, üretim için aralıksız çalışıyor. Kadınların sabah ve akşam süt sağımı yaptığı büyükbaş hayvanlar meraya çıkarılıyor. Sağımı yapılan sütün bir bölümünü toplayıcılara teslim eden kadınlar, kalanıyla da çökelek, tereyağı, yağlı peynir ve kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Kadınlar, aile ekonomisinin yanı sıra yayla kültürünün yaşatılmasına da destek sağlıyor. Yaylada üretimin önemli bir bölümünü üstlenen kadınlar, hayatlarından memnun olduklarını söyledi. Yaylada birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirten Muhtar Mehmet Yerli, yayla içi yolların düzenlenmesi ve büyükbaş hayvanların gece kaldığı ağıl bölümünün zemininin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Yağışlı havalarda süt toplama araçlarının ulaşımda güçlük yaşadığını dile getiren Yerli, "Bu bir şikâyet değil, bir taleptir. Köy olarak birçok hizmeti kendi imkânlarımızla yaptık. Ancak ağılın zemin düzenlemesi ve yayla içi yolların iyileştirilmesi için kurumlarımızdan destek bekliyoruz. Yapılacak küçük bir çalışma hem hayvanlarımızın sağlığı hem de üreticilerimizin emeği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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Foto - Yaylada kış hazırlığı! Kars'ta 2 bin metrede üretime geçildi

Atçılar köyü halkının devlet desteği, gurbetçilerin katkıları ve kendi imkanlarıyla birçok hizmeti hayata geçirdiğini belirten Yerli, büyükbaş hayvancılığın köyün en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu kaydederek, "Bizim amacımız köyümüzü ve yaylamızı daha yaşanabilir hale getirmek. Devletimize yük olmadan elimizden geleni yapıyoruz. Eksik kalan noktalarda da yetkililerimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

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