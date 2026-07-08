Bölge ülkeleri ayağa kalktı: Nükleer denizaltıdan uzun menzilli balistik füze fırlattılar

Çin, nükleer denizaltısından fırlattığı uzun menzilli balistik füze ile Pasifik sularında gövde gösterisi yaptı. Testin rutin bir askeri eğitim olduğunu savunan Pekin yönetimi, başta Japonya ve Avustralya olmak üzere bölge ülkelerini alarm durumuna geçirdi. Uzmanlar, Çin’in bu hamlesini deniz tabanlı nükleer kapasitesini küresel bir caydırıcılığa dönüştürme stratejisinin en somut adımı olarak değerlendiriyor.