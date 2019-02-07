Zeybekci İzmir projelerini tanıttı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci,Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve partililerin katılımıyla Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda İzmir projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, İzmirli bir ailenin çocuğu olduğunu, bu nedenle İzmir için kaygı duyduğunu söyledi.

Nihat Zeybekci'nin kampanyasında "35 İzmir" projelerinin ruhunun yaşatıldığını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İşlerim bitince Ankara'dan İzmir'e döneceğim. Bu defa içim rahat çünkü İzmir'i Nihat Zeybekci'ye teslim edeceğiz. Geri döndüğümüzde sadece benim yaşayacağım değil, çocuklarımın da iş, aş bulabileceği bir yer olacak İzmir. Nihat Zeybekci gibi bir ağabeyimizin burada olmasının avantaj olduğunu düşünüyorum. İnşallah Denizli'yi nasıl imar ettiyse İzmir'i de o imkanlara kavuşturacak. O başkan olacak biz de Bakan olarak onun emrinde olacağız, projelerini gerçekleştireceğiz."

Zeybekci'nin konuşması

Nihat Zeybekci, konuşmasında, İzmir'e gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti.

İzmir'e çok şey katacağına inandıkları projelerini 10 ana başlık altında hazırladıklarına dikkati çeken Zeybekci, "10 numara İzmir hikayesini hep birlikte yazacağız. Ferhat, dağları dele dele İzmir'e geldi. Tarih, İzmir'e Smyrna yani en güzel ismi vermiş. Şu an zavallı Şirin'in hali pek iyi değil. Meselelerine baktığımızda durumu iyi değil." dedi.

Çanakkale-İstanbul ve Ankara-Antalya otoyolları ile şehre ulaşımın kolaylaşacağını hatırlatan Zeybekci, İzmir'in kuzey ve doğu hattı arasında bağlantılar ve tüneller bittiğinde 40 kilometrelik ikinci çevre yolu ile kent trafiğinin nefes alacağını söyledi.

Gaziemir batı ve doğu çevre yolu projesi, battı çıktılar köprülü kavşaklar ile kent trafiğini rahatlatacaklarını belirten Zeybekci, "Şehrin 28 noktasını tespit ettik. Battı çıktıları köprülü kavşak çalışmalarını ilk 2 yıl içinde yapacağız." diye konuştu.

İZKARAY Projesi

Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi'nin (İZKARAY) ile kara, deniz ve raylı sistemi bütünleştireceklerini anlatan Zeybekci, proje ile Çiğli ve Balçova arasındaki yolculuğun 5 dakikaya ineceğini ifade etti.

Zeybekci, raylı sistem ağına yeni ulaşım hatları ekleneceğini vurgulayarak, "Buca-Fuar-Havaalanı, Göztepe-Gaziemir, Otogar-DEÜ, Otogar-Şehir Hastanesi-Katip Çelebi Üniversitesi, Narlıdere-Urla-İYTE, Otogar- Bayraklı arasında yeni metro hatları oluşturulurken, Halkapınar-Otogar arasında 2 olarak planlanan tünel sayısı 4'e çıkarılacak." dedi.

Deniz ulaşımında yeni iskeleler oluşturacaklarını belirten Zeybekci, Çeşme'nin de havacılık, hava sporları ve turizm merkezi haline getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Dünyaya açılma hedefi

Nihat Zeybekci, Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi ile İzmir'in Akdeniz havzasının en önemli lojistik merkezi olacağının altını çizerek, "Alsancak Limanı'nın şehir dışına taşınması konusuda yapılacak istişareler sonrası Çandarlı Kuzey Ege Limanı dünya yük taşımacılığı arasında önemli bir merkez haline getirilecek." ifadesini kullandı.

Alsancak Limanı'nın şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirileceğini vurgulayan Zeybekci, liman sahasında oluşturulacak yaşam merkeziyle bölge turizmine özellikle yabancı turistler sayesinde büyük katkı sağlanacağını aktardı.

Zeybekci, İzmir'e 6 yeni yat limanının yapılmasını sağlayacaklarını ve kıyı şeridini de canlandıracaklarını dile getirdi.

İzmir'e özgü markalar

ESBAŞ gibi serbest bölgelerin sayısını artıracaklarını, organize sanayi bölgelerinin kurulamama sorununu da çözeceklerini, İzmir'i dünya pazarına çıkaracaklarını anlatan Zeybekci, "Biz İzmir'i pazarlamak deyince biri çıkıp 'İzmir'i satıyorlar' dedi. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki senin aklından çıkmadıysa bilemem." diye konuştu.

En önemli çalışmalarından birinin "Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi" olduğunu söyleyen Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri AŞ'yi kurarak İzmir'e özgü markalar yaratacaklarını dile getirdi.

İzmir'in bazı bölgelerinde foseptik sorunu bulunduğunu ve hala katı atığın dağlara atıldığını belirten Zeybekci, "1,5 yıl içinde katı atık sorununu çözeceğiz. Çünkü buna tahammül edemeyiz. 'Turizm şehri İzmir' dediğimizde yemezler çünkü bırakın İzmir'i pazarlamayı bize yazık." dedi.

"1 Nisan'da bu kardeşiniz o çöplüğün tepesine çökecek." ifadelerini kullanan Zeybekci, katı atık depolama, geri dönüştürme ve enerji üretme ile yağmur suyu-kanalizasyon arıtma projelerini hayata geçireceklerini vurguladı.

Suya indirim sözü

Suya büyük önem verdiklerine ve tasarrufu teşvik ettiklerine dikkati çeken Zeybekci, "Suda indirim yapacağız, 10-20 ton arasında su kullanımına yüzde 50 suda indirim uygulayacağız." diye konuştu.

Kentteki yapı yoğunluğunu "1 santimetrekare" dahi artırmayacaklarını söyleyen Zeybekci, yeşil alan miktarını ise 10 katına çıkaracaklarının sözünü verdi.

Amatör denizcilik faaliyetleri için "Teknepark" projesi hazırladıklarını ve çarpık yapıları da elden geçireceklerini dile getiren Zeybekci, Kemeraltı ve Damlacık'ın restorasyonu ile Yeşildere Vadisi ve Kadifekale Teleferik projeleri ile tarihe sahip çıkacaklarını vurguladı.

Zeybekci, şehir tiyatroları, konservatuvar sayısının artıracaklarını, Kültürpark'ın duvarlarının yıkılmasını ve alanın halka açılmasını sağlayacaklarını anlattı.

Diğer projeler

İzmir'de kent enstitüleri kuracaklarını, kadın eğitim, istihdam ve iş merkezleri kuracakları bilgisini veren Zeybekci, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Yerleşkesini spor hayatına kazandıracaklarını, yanında da Türkiye'nin ilk veledromunu yapacaklarını belirtti.

Zeybekci, Çeşme'nin sağlık, spor, kültür ve turizm merkezi olacağını kaydederek, İzmir'in tüm bölgelerindeki 4 ve 5 yıldızlı otel sayısını da iki katına çıkaracaklarını vurguladı.

İzmir Uluslararası Geriatri Merkezi yapacaklarını dile getiren Zeybekci, engellilere yönelik hizmetlerin geliştirileceğini, ayrıca otopark sorununu da çözeceklerini, otoparkların ilk 15 dakika ücretsiz olacağını belirtti.

"İzmir'in hayat kalitesi problemi vardır"

Zeybekci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'in buna ihtiyacı var. Bir yerel seçim geliyor, tercihte bulunurken doğru tartışalım. Bazı beceriksizliklerin ideolojik kılıfla örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir'i İzmirliler kurtaracak, bize düşen hizmetkar olmak. İzmir'in hayat tarzı problemi yoktur. İzmir'in hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa İzmir'e saygısızlık, hakaret, haksızlıktır. 21. yüzyılın Türkiyesinde hala bunları tartışıyor olmak ilkellik, gericiliktir ve yobazlıktır."

Zeybekci'nin "Gönüllere girmeye geldik" adlı şarkısının çalındığı toplantı sonunda Zeybekci ve İzmir'in AK Parti ile MHP'li belediye başkan adayları birlikte fotoğraf çektirdi.

Zeybekci'nin projeleri

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci'nin, "10 numara İzmir" adlı programında, "Her Yol İzmir'e Çıkar", "Dünyaya Açılmak İzmir'den Başlar", "İzmir'de Çalışan Kazanır", "Mavi'nin Yeşille Buluştuğu Yer İzmir'dir", "İzmir Tarihine Sahip Çıkar", "Sahne Işıkları İzmir'de Hiç Sönmez", "İzmir'de Yaşamak Şehirli Olmaktır", "Şampiyonlar İzmir'den Çıkar", "Milano Değil Barselona Değil İzmir" ve "Hayat İzmir'de Güzel" başlıkları yer alıyor.