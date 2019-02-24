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Zeybekci, illet ittifakını tedirgin etti! Adaylığının iptali için başvurdular, ama...

Yalan ve iftira siyasetinin dışında Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkamayan illet ittifakı, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili görevinden istifa etmediğini iddia ederek adaylığının kaldırılması için harekete geçti. Oysa Zeybekci, adayların kamu görevinden istifa etmeleri için son tarih olan 1 Aralık 2018'den önce istifasını vermişti...

24 Şubat 2019 Pazar 09:47
Zeybekci, illet ittifakını tedirgin etti! Adaylığının iptali için başvurdular, ama...

İllet ittifakının ortaklarından İYİ Parti, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili görevinden istifa etmediğini iddia ederek adaylığının kabul edilmemesi için İzmir İl Seçim Kurulu'na başvurdu. İYİ Parti'nin bu girişimine AK Parti'den cevap gecikmedi.

İYİ Parti’nin İl Seçim Kurulu’na yaptığı itiraza konu olan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, “Sayın Zeybekci, kamu görevlilerinin istifa etmeleri için belirlenen son tarih olan 1 Aralık 2018’den önce dilekçesini vererek, Ekonomi Politikaları Kurulu’ndaki görevinden ayrıldı. 31 Mart’taki yerel seçimde, Sayın Zeybekci’nin adaylığına engel oluşturacak en ufak bir durum söz konusu değildir” dedi.

"Seçimde en güzel cevabı İzmir'den alacaklar"

Hiçbir doğruluğu olmayan bilgiler ortaya atılarak, İzmir halkında kafa karışıklığı oluşturulmak istendiğini belirten Başkan Şengül, “CHP’nin yanında bir sığıntı gibi duran İYİ Parti, aynı zamanda taşeronluk görevini de yerine getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday bile göstermeyen İYİ Parti, tamamen gerçek dışı gerekçelerle İzmir’in aklını bulandırıyor. CHP’nin kuklası olan İYİ Parti’nin bu tavrını, İzmir halkı da sorguluyor ve açıkça görüyor. ‘Vatan’, ‘millet’, ‘adalet’ ve ‘hak’ gibi kavramları asla içselleştirmeyen bu zihniyet, seçimde en güzel cevabı İzmir’den alacak” dedi.

"Endişeye kapıldılar"

Başkan Şengül, şöyle devam etti:
 
AK Parti olarak İzmir’in sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın hak ettiği hizmete kavuşması için çalışıyoruz. İzmir halkı da bu samimiyeti görüyor. İzmir’de, AK Parti ve Sayın Nihat Zeybekci’ye olan teveccüh her geçen gün artıyor. Bu durumun, belli kesimleri endişeye soktuğu açıkça ortada. İzmir için söyleyecek tek sözü olmayanlar, tek kurtuluşu algı operasyonlarında görüyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, başarılı olmayacaklar. İzmir, yıllardır hayalini kurduğu belediyecilik anlayışına 31 Mart’ta AK Parti ile kavuşacak.

Kaynak: Star

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 09:47
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Aday
  4. Zeybekci
  5. iyi parti
  6. SİYASET Haberleri

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  • CanCan7 dk önce
    Çok komiksiniz adamlar haline gülüyor. Şarap meşhur edicem diyor. Bn din adamı değilim diyor. Sanki din sadece din adamlarına. Yerinizde olsam haberini yapmam

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