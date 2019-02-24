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Zeybekci: “İlk 3 ay eve gitmeden çözüm planı yapacağız”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’de yaşam kalitesini düşüren sorunlardan şikayet eden vatandaşlara, “Bu konular sorun olmaktan çıkacak.

24 Şubat 2019 Pazar 11:12
Zeybekci: “İlk 3 ay eve gitmeden çözüm planı yapacağız”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’de yaşam kalitesini düşüren sorunlardan şikayet eden vatandaşlara, “Bu konular sorun olmaktan çıkacak. 3-4 ay evimize gitmeden tüm sorunların çözümünün planlamasını yapacağız, uygulamasına geçeceğiz” dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Aliağa ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. MHP adayı ve mevcut belediye başkanı Serkan Acar’ı öven Zeybekci, “Bu ilçeye bir sevdalı el değmiş, millete hizmetkar olmaktan keyif alan bir dokunuş olmuş” diye konuştu. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını, trafik, kanalizasyon, altyapı yetersizliği, yollardaki bozukluklar konularında yoğun şikayetler aldıklarını anlatan Zeybekci, 21. yüzyıl İzmir hikayesinde görmek istemedikleri manzaraların birikmiş halde durduğunu söyledi. Zeybekci, “Şakranlılar, 5 yıldan beri ’kanalizasyonumuzu yaptıramıyoruz’ diyor. Belediye başkanı arkadaşımız planlarının hazır olduğunu ama İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir türlü uygulamaya geçmediğini söylüyor. Atıklar denize ya da fosseptiğe gidiyor. Aynı sorun, turizm bölgesi Karaburun yarımadasında da karşımızda duruyor. 2025 gelmeden önce hayalimizdeki İzmir’de, kendisine yakışmayan çöp, altyapı, kanal sorunları olsun istemiyoruz. Turizmci oraya gittiğinde kanalizasyon olmadığını öğrenince yatırım yapar mı? Aliağa’nın onaylanması gereken imar planları 4 yıldır bekliyor. Şakran’a, Karaburun’a sözüm, kanalizasyonları yaptırmak olacak. Kınık’ın en uzaktaki belde yolu dahil, yolların hiçbirinde çukur bırakmayacağız” diye konuştu.



"Başkanlar yatırımcı peşinde"


Zeybekci, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Aliağa’daki Star Rafinerisi’ni ve Bergama’da 600 dönüm üzerine kurulan, yıllık 15 bin ton domates üretim kapasitesine sahip Agrobay Seracılık’ı ziyaret etti. Agrobay’da çalışan işçilerle sohbet eden Zeybekci, serada domatesin tadına baktı. Zeybekci, “Artık belediye başkanları yatırımcı peşinde koşuyor. Dünya devi şirket de Aliağa Belediyesinden gördüğü yakınlık nedeniyle yeni yatırımları için de bu bölgeyi önde tutar” ifadesini kullandı.



Gençlerle buluştu


Aliağa Halk Eğitim Merkezinde gençlerle buluşan Zeybekci, hızlı değişen dünyada İzmir’in geride kaldığını, kaybettiği zamanı kazandırarak kenti 21. yüzyıla yakışan hale getireceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:12
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