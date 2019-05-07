Zerzevan Kalesi’ne turist akını

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dikkatleri üzerine çeken Zerzevan Kalesi, turist akınına uğruyor. Nisan ayı içerisinde kaleyi 41 bin 865 kişi ziyaret ederken,bölgeye ziyaretçiler için yürüyüş yolları, engelli ve çocuklar için parkurlar yapıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Haremi Şerif’i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, Zerzevan Kalesi ile de turistlerin karşısına çıkıyor. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen buluntularla kalenin geçmişinin milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi. Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu olan ve stratejik öneme sahip olan kale, yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve gizemli bir dinin mensupları tarafından kullanılan Mithras tapınağı ile birlikte adını dünyaya duyurdu.

Ulaşımın rahatlıkla sağlandığı Zerzevan Kalesi, son günlerde ziyaretçilerin akınına uğradı. Zerzevan Kalesi’nde ziyaretçiler için yapılan yürüyüş yolları, engelli ve çocuklar için parkurlarla daha uygun hale getirildiği kaydedildi. Nisan ayında kaleyi ziyaret eden yerli turist sayısının 36 bin 475 kişi, yabancı turist sayısının da 5 bin 390 kişi olduğu belirtildi.