Zerrin Özer'den çok büyük terbiyesizlik! Ağzınız bir karış açık kalacak

65 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla ağızları açıkta bıraktı.

Müziği bıraktığını açıkladıktan kısa bir süre sonra dayanamayıp sahnelere geri dönen Zerrin Özer, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor... Geçtiğimiz günlerde tayt giydiği bir karesini yayınlayıp, kadınların tayt giymesinden rahatsız olduğunu belirten Nükhet Duru'ya göndermede bulunan Özer, şimdi de mezarlıktan yaptığı paylaşımıyla gündeme geldi.

Bu hareketiyle eleştiri topladı

Zerrin Özer, Instagram sayfasından yaptığı son paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Akşam vakti bir mezarlığın içinde oturup bağıra bağıra şarkı söyleyen Zerrin Özer o anlarını ''Sana geldim Can Hüseyin, Merhaba...'' notuya yayınladı. Kimse Zerrin Özer'in neden mezarlıkta şarkı söylediğine anlam veremezken tepkiler de gecikmedi.

Kullanıcılar, Zerrin Özer'in bu videosu hakkında ''Şarkı söylenecek yer mi kalmadı'', ''Artık sadece ölüler mi dinliyor seni?'', ''Mezarlıkta bağıra bağıra şarkı söylemek sizce normal mi?'', ''Mezarlıkta şarkı söylemek yerine dua okusaydınız'', ''Hiç yeri değil, yakıştıramadım'', ''Ölülere saygısızlık!'', ''Bu kadarına da pes doğrusu'' şeklinde yorumlar yapıldı.