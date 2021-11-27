Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! İntihar girişimi iddiası
64 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şarkıcı Zerrin Özer'in akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Özer'in intihar girişiminde bulunduğu iddia edilirken, başka bir kaynak ise, geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının, köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiğini ifade etti.
İntihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor
Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın ölümüyle sarsılan Zerrin Özer'in ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ve midesinin yıkandığı belirtildi.
Şarkıcının menajeri Haluk Şentürk de Zerrin Özer'e ulaşamadığını söylerek hastaneye gittiğini ifade etti.
Bir başka iddia: İlaç zehirlenmesi
Özer'in yakın çevresinden yapılan başka bir açıklamaya göre ise; köpeğinin ölümü sonrası psikolojik atak geçirdiği ifade edildi. Özer'e köpeği ölünce sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.