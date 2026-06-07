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Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

Dünya kupası öncesi verilen skandal karar sonrası büyük tepki çeken FIFA geri adım attı.

#1
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi taraftarları kızdıran su şişesi yasağı büyük tartışma yarattı. Siyasetçiler ve futbolseverlerden gelen yoğun baskının ardından FIFA geri adım atmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, taraftarların maçlara su şişesiyle girip giremeyeceğiyle ilgili yaşanan tartışmalar gündeme damgasını vurdu.

#3
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvada yüksek sıcaklıklar beklenirken alınan FIFA'nın taraftarların dolu su şişeleriyle maçlara girmesini yasakladığı karar büyük tepki çekmişti.

#4
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

Bu karar özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar bunun sağlık açısından risk oluşturduğunu savundu.

#5
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, FIFA'da'n kararın gerekçesini açıklamasını istedi. Mamdani, "Hedef süreci zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak olmalı" diyerek FIFA'ya çağrıda bulundu.

#6
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de kararı "yanlış" olarak nitelendirdi ve FIFA'yı taraftarları düşünmeye çağırdı. Starmer, "İçeri şişe sokmak yasak ama içeride su satabiliyorsunuz. Bu sadece daha fazla para kazanmakla ilgili gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Başbakan, zaten yüksek olan Dünya Kupası bilet fiyatlarına bir de stadyum içi masrafların eklenmemesi gerektiğini vurguladı.

#7
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

Yoğun baskıların ardından FIFA kararını değiştirdi ve taraftarların yeniden su şişesi getirebileceğini duyurdu.Yeni uygulama şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'daki stadyumlarda geçerli olacak. Meksika'da oynanacak karşılaşmalar için henüz benzer bir onay verilmedi.

#8
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

Son güncellemeye göre taraftarlar yine de boş şişe sokamayacak; bunun yerine turnuva yönetiminin belirlediği boyut sınırını aşmayan dolu bir şişeyle içeri girebilecekler.

#9
Foto - Tıpış tıpış geri döndü o skandal karardan! Dünya Kupası öncesi büyük infial oluşmuştu...

FIFA geri adım atsa da uygulamanın yalnızca bazı ülkelerde geçerli olması ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle tartışmalar sürüyor.

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