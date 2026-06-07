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Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün
AA Giriş Tarihi:

Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Bizim Çocuklar’ın Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inanıyor. Güneş, "Kâğıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama ilk 3'e girdiğiniz zaman büyük ihtimalle çıkabileceğiniz bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu görüyorum." dedi.

#1
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yakalayan millilerin eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu söyledi.

#2
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Şenol Güneş, 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması sevincini yaşatan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, yönetim kuruluna, teknik direktörü Vincenzo Montella'ya, oyunculara ve teknik ekibe herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

#3
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

Şenol Güneş, Türk futbolu olarak Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu, bazı sorunlar olsa da uluslararası alanda yarışmacı olma adına iyi yolda gidildiğini ifade etti.

#4
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

A Milli Futbol Takımı ile 2002 Dünya Futbol Kupası'nda üçüncü olduklarını hatırlatan Şenol Güneş, "2002 yılında Dünya Kupası'na giderken yalnızdık, dönerken kalabalıktık. O dönemde 'Dünya futbolunda 'yarışmacı' olduk, dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olduk' demiştim. Evet üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak tescillenemedik." dedi.

#5
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

Bu nedenle Türk futbol yapısının iyi analiz edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: “Ekonomi, idari, teknik, hukuk, kulüplerin yapısı, antrenörler, oyuncular, yöneticiler, medya, hakemler ne durumda hepsini değerlendirip, 2026 Dünya Kupası sonrası tekrar bir araya gelip 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız. Bunun içerisine ekonomi, idari her şeyi koyabilirsiniz. TFF Başkanının da yönetimini bu yönde sevk ettiğini görüyoruz. Daha önceki yönetimler de iyi işler yaptı; hocalar da oyuncular da herkes, hepimiz.. Önemli olan bu ülkenin başarıyı yakalaması, bu ülke insanının mutlu olması. Hakkari'de de Edirne'de de insanımız futbol başarısından mutlu olabiliyor. Bu mutluluğu sağlayan sizlerin vasıtasıyla oyuncularımız, personelimiz, çalışan herkese teşekkür etmek gerekiyor.”

#6
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yolunun açık olduğunu vurgulayan Güneş, "2026 Dünya Kupası'na 48 takım katıldığı için ilk 3'e girme şansımız da fazla olduğu için, kağıt üzerinde kendimizi birinci görüyoruz ama ilk 3'e girdiğiniz zaman da büyük ihtimalle çıkabileceğiniz bu grupta çeyrek finale kadar gidişimizin mümkün olduğunu söylüyorum. Ama ben hayatım boyunca öyle bakmışımdır; merdivenin ilk basamağı gruptan çıkmaktır, ondan sonra diğer maçlardır. Bu takımda oynayan tüm oyuncularımız genç ama Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan, tecrübeli oyuncular. Hocamız da Dünya Kupası'na daha önce gitmişti, 2002'de oyuncu olarak tecrübesi var." diye konuştu.

#7
Foto - Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

Türkiye'nin kupada iz bırakacağını ve örnek olacağını anlatan Güneş, şunları kaydetti: "TFF Başkanının da heyecanı var. Hiçbir sorunu dışarıya yansıtmadan gruplardan çıkarak Dünya Kupası'na katıldık. Umarım orada herhangi bir sorun olmayacaktır. O konuda da yönetime ve başkana çok iş düşüyor. Çünkü buraya katılmak önemliydi, birinci aşama. Katıldıktan sonra iyi temsil etmek, ilkeli davranışlarımız örnek olmalı çünkü bir ülkenin görüntüsünü siz çiziyorsunuz. En büyük tanıtım da bu olaydır. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum. Türk insanına imkan sağlandığı zaman da ne kadar başarılı olacağını gösteren bir takımımız var. Umarım dönerken hep beraber onları karşılarız mutlu bir şekilde. Burada yine toplantı yaparız, bütün sorunları da konuşuruz."

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