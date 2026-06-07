Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

Türkiye'nin kupada iz bırakacağını ve örnek olacağını anlatan Güneş, şunları kaydetti: "TFF Başkanının da heyecanı var. Hiçbir sorunu dışarıya yansıtmadan gruplardan çıkarak Dünya Kupası'na katıldık. Umarım orada herhangi bir sorun olmayacaktır. O konuda da yönetime ve başkana çok iş düşüyor. Çünkü buraya katılmak önemliydi, birinci aşama. Katıldıktan sonra iyi temsil etmek, ilkeli davranışlarımız örnek olmalı çünkü bir ülkenin görüntüsünü siz çiziyorsunuz. En büyük tanıtım da bu olaydır. Sahada oynadığımız oyunla, davranışlarımızla da olumlu izler bırakacağımızı düşünüyorum. Türk insanına imkan sağlandığı zaman da ne kadar başarılı olacağını gösteren bir takımımız var. Umarım dönerken hep beraber onları karşılarız mutlu bir şekilde. Burada yine toplantı yaparız, bütün sorunları da konuşuruz."