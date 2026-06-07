Şenol Güneş’ten Milli Takım açıklaması: Çeyrek finale kadar mümkün

Bu nedenle Türk futbol yapısının iyi analiz edilmesi, değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: “Ekonomi, idari, teknik, hukuk, kulüplerin yapısı, antrenörler, oyuncular, yöneticiler, medya, hakemler ne durumda hepsini değerlendirip, 2026 Dünya Kupası sonrası tekrar bir araya gelip 5 yıllık, 10 yıllık planlar yapmak zorundayız. Bunun içerisine ekonomi, idari her şeyi koyabilirsiniz. TFF Başkanının da yönetimini bu yönde sevk ettiğini görüyoruz. Daha önceki yönetimler de iyi işler yaptı; hocalar da oyuncular da herkes, hepimiz.. Önemli olan bu ülkenin başarıyı yakalaması, bu ülke insanının mutlu olması. Hakkari'de de Edirne'de de insanımız futbol başarısından mutlu olabiliyor. Bu mutluluğu sağlayan sizlerin vasıtasıyla oyuncularımız, personelimiz, çalışan herkese teşekkür etmek gerekiyor.”