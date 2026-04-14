Zerrin Özer: “Artık tek başıma yürüyemiyorum”

Türk pop müziğinin sevilen sanatçıları arasında yer alan Zerrin Özer yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Ünlü isim beyincik damarlarında tıkanıklık olduğunu belirtirken, "Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Artık tek başıma yürüyemiyorum" dedi.

"Dünya Tatlısı", "Kıyamam" ve "Basit Numaralar" gibi unutulmaz şarkıları seslendiren ünlü şarkıcı Zerrin Özer, lösemi ile mücadele için düzenlenen yardım gecesine katıldı. Yürümekte zorlanan ve şarkılarını oturarak söyleyen 68 yaşındaki sanatçı, "Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Bu durum dengemi çok etkiledi, maalesef artık tek başıma yürüyemiyorum. Ben sürekli evimdeyim, dışarı çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim" diye konuştu.