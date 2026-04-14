ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran hükümeti, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı savaş zararına ilişkin ilk mali hesaplamayı açıkladı. Tahran yönetimine göre savaşın oluşturduğu tazminat yükü şimdilik yaklaşık 270 milyar dolar seviyesinde.

İran, savaşın ekonomik ve insani bilançosuna ilişkin en çarpıcı açıklamalarından birini yaptı. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail saldırılarının ardından ortaya çıkan zarar tablosuna ilişkin ilk değerlendirmelerde, savaş tazminatının yaklaşık 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Bu rakamın nihai değil, ilk belirlemelere dayanan yalın hesaplama olduğu vurgulanırken, kesin tutarın ilgili kurumların ayrıntılı çalışmaları sonrasında netleşeceği belirtildi.

ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı konusunu, İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerde ve öncesinde Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın çeşitli platformlarda önemle dile getirdiğini belirten Muhacerani, ilgili kurumlar tarafından savaştaki saldırıların çeşitli alanlarda verdiği zararlara ilişkin bir ön çalışma yaptıklarını söyledi.

İranlı sözcü, savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yalın haliyle 270 milyar dolar civarında olduğunu, kesin rakamın ilgili makamlar tarafından açıklanmasıyla netleşeceğini ifade etti.

Muhacerani, söz konusu tazminatın, zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikalar gibi alanların yanı sıra Minab'daki okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını kaydetti.

Tahran yönetimi, ABD'yle ateşkesin ilan edildiği 8 Nisan günü, müzakerelerde görüşülecek 10 madde arasında "İran'a verilen zararların hesaplanıp tamamen tazmin edilmesi" şartının da yer aldığını duyurmuştu.

