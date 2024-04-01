  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP Tokat'ta ilk kez kazandı!

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Putin'e Navalni şoku!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar bakanı Al Sani ile görüştü! Çok kritik görüşme

Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız

Bakan Bayraktar açıklama yaptı: Enerji sektöründe Türkiye'yi bu yüzyılı enerjinin yüzyılı yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor

Uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan belediye CHP’ye geçti! Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama

Utanması da yok! Sandığa gömülen faşist Özdağ yine kafayı çıkardı

Mehmet Tezkan kirli ağzını yine açtı! Ak Parti’yi bırak tuvalet terliğine bak
Kadın - Aile Zerre acısız limonata tam size göre: Dışarda yüzlerce TL'ye satılıyor! Bu tarif görenleri mest etti!
Kadın - Aile

Zerre acısız limonata tam size göre: Dışarda yüzlerce TL'ye satılıyor! Bu tarif görenleri mest etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 20:45:00 - 2024-04-01 20:51:03
Zerre acısız limonata tam size göre: Dışarda yüzlerce TL'ye satılıyor! Bu tarif görenleri mest etti!

Ramazan ayının vazgeçilmezi içecekler, sofralarımızda hep özel bir yere sahiptir. Limonata çoğunlukla yazın ve ramazan ayında dışarda satışa çıkarılıyor. İftarda lezzetli bir içecek almaya karar verdiyseniz vazgeçin. Evde yapılan limonata en iyisi... İşte çok dikkat çeken tarif ve gereken malzemeler

Zerre Acısız Limonata Tarifi İçin Malzemeler

3 adet limon (Taze, donmamış)
1 adet portakal (dondurucudan çıkartıp 15 dakika oda ısısında bekletin)
1 su bardağı toz şeker
4 litreye kadar su (önce 3 litre ekleyip kontrol edin aroması çok gelirse ilave edebilirsiniz. Şekerini de yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 çay kaşığı limon tuzu ekleyebilirsiniz

Zerre Acısız Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle portakal ve limonu güzelce süngerle ovarak yıkayalım.
Limonu rendenin ince yeriyle beyaz yerlerine gelmeden rendeleyelim. Portakalı da aynı şekilde rendeleyebilirsiniz. Benim portakallarım donuk olduğu için ben bıçakla kesin.
Portakal ve limonun beyaz yerlerini kesip çöpe atın.
Limon kabuklarının üzerine toz şekeri dökün ve kaşıkla ezin.
Rondonun içine tüm malzemeyi koyun ve güzelce çekin.
Bu karışımı suyun içine dökün ve yarım saat kadar bekletin.
Limonatayı önce süzgeçten sonra temiz bir mutfak tülbentinden geçirin.
Asla acılık olmayan bir tariftir çünkü acılığı yapan tek şey beyaz kabuklardır. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ve asla vakit almıyor hemen yapıyorsunuz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!
Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aman dikkat: Uzun süreli derin yağda kızartılmış yağ... Beyni çürütüyor!

Besbase nedir? Faydaları nelerdir? Kendi küçük ama uygulama sonrası etkileri çok büyük! Fark atıyor
Besbase nedir? Faydaları nelerdir? Kendi küçük ama uygulama sonrası etkileri çok büyük! Fark atıyor

Kadın - Aile

Besbase nedir? Faydaları nelerdir? Kendi küçük ama uygulama sonrası etkileri çok büyük! Fark atıyor

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Eski karışımı ilk kez duyanlar şoke oldu...
Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Eski karışımı ilk kez duyanlar şoke oldu...

Kadın - Aile

Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor! Eski karışımı ilk kez duyanlar şoke oldu...

Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler
Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler

Kadın - Aile

Göbek eriten diyet: Beklenmedik azalma sağlıyor! Ünlü isimler alternatif olarak bunu yapıyor! O işlemler

Herkesi tatlıya doyurun: Aklınızı başınızdan alacak Kıbrıs tatlısı tarifi lezzetiyle şaşkına çevirecek
Herkesi tatlıya doyurun: Aklınızı başınızdan alacak Kıbrıs tatlısı tarifi lezzetiyle şaşkına çevirecek

Kadın - Aile

Herkesi tatlıya doyurun: Aklınızı başınızdan alacak Kıbrıs tatlısı tarifi lezzetiyle şaşkına çevirecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23