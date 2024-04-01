Zerre acısız limonata tam size göre: Dışarda yüzlerce TL'ye satılıyor! Bu tarif görenleri mest etti!

Zerre Acısız Limonata Tarifi İçin Malzemeler

3 adet limon (Taze, donmamış)

1 adet portakal (dondurucudan çıkartıp 15 dakika oda ısısında bekletin)

1 su bardağı toz şeker

4 litreye kadar su (önce 3 litre ekleyip kontrol edin aroması çok gelirse ilave edebilirsiniz. Şekerini de yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz)

1 çay kaşığı limon tuzu ekleyebilirsiniz

Zerre Acısız Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle portakal ve limonu güzelce süngerle ovarak yıkayalım.

Limonu rendenin ince yeriyle beyaz yerlerine gelmeden rendeleyelim. Portakalı da aynı şekilde rendeleyebilirsiniz. Benim portakallarım donuk olduğu için ben bıçakla kesin.

Portakal ve limonun beyaz yerlerini kesip çöpe atın.

Limon kabuklarının üzerine toz şekeri dökün ve kaşıkla ezin.

Rondonun içine tüm malzemeyi koyun ve güzelce çekin.

Bu karışımı suyun içine dökün ve yarım saat kadar bekletin.

Limonatayı önce süzgeçten sonra temiz bir mutfak tülbentinden geçirin.

Asla acılık olmayan bir tariftir çünkü acılığı yapan tek şey beyaz kabuklardır. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ve asla vakit almıyor hemen yapıyorsunuz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.