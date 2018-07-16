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Zerdeçalın faydaları

Bilim adamları, zerdeçal adlı bitkinin kötü anıların unutulmasını ve stres bozukluğuna karşı ilaç geliştirilebileceğini belirtti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:56
Zerdeçalın faydaları

ABD'lı bilim adamlarına göre, köri yapımında kullanılan zerdeçalın korkuya dair kötü anıların ortadan kalkmasını sağladığını gösterdi. Bilim adamları fareleri belirli bir sese maruz bırakıp korkmasını sağladı. Korktuğunda bu hayvanların donup kaldığı deneyiminden yola çıkan bilim adamları birkaç saat sonra farelere yiyecek verdi ve aynı sese maruz bıraktı. Bu farelerin korktuğu gözlendi.

HAFIZADAKİ KÖTÜ ANILARI SİLİYOR

Zerdeçallı yiyeceklerin verildiği farelerin ise donup kalmadığı, dolayısıyla bu hayvanların hafızasındaki korkuyla bağlantılı kötü anının silindiği belirtildi. Bilim adamları sonuçların travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunları bulunan hastalar için yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tuttuğununun altı çizildi.

DEPRESYON VE KAYGI BOZUKLUĞUAN İYİ GELİYOR

Zerdeçalın iltihap giderici özelliğinin bulunduğunu belirten bilim adamları, bazı iltihaplanmaların hafıza oluşumuyla da ilişkili olduğunu, dolayısıyla zerdeçalın depresyon, kaygı durum bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceğini açıkladı.

BEYİN FAALİYETLERİNİ İYLEŞTİRİYOR

Daha önceki araştırmalar, zerdeçalda bulunan bir bileşimin Alzheimer gibi hastalıklara yakalananların beyin faaliyetlerinde iyileşme sağladığını göstermişti.

 

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:56
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