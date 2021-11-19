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Sağlık Zerdeçalı her gün yoğurda karıştırıp yerseniz... Etkisi inanılmaz
Sağlık

Zerdeçalı her gün yoğurda karıştırıp yerseniz... Etkisi inanılmaz

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zerdeçalı yoğurt ile karıştırıp tüketmenin faydalarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 19:20:00 -
Zerdeçalı her gün yoğurda karıştırıp yerseniz... Etkisi inanılmaz

Her gün, yarım su bardağı kadar yoğurda ekleyeceğiniz sadece bir çay kaşığı toz zerdeçal sayesinde sağlık açısından muazzam avantajlar kazanabilirsiniz.

O bir çay kaşığı “zerdeçal”a eğer çeyrek çay kaşığı “karabiber”, bir tatlı kaşığı da “zeytinyağı” eklerseniz kazanacağınız avantajlar daha da çoğalır. Mesela mı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu şifa deposu zerdeçalın faydalarını anlattı.

- Bağışıklığınızı düzenl

- İltihaplanmanızı frenler.

- Paslanmanızı engeller.

- Kanser riskinizi törpüler.

- Damarlarınızda plak oluşumunu yavaşlatır.

- DNA onarımınızı hızlandırır.

 

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