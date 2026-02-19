  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Gazze'ye asker gönderecek olan 5 ülke Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti Mimar Sinan’ın ustalık eseri yeniden ışıklandı! Selimiye Camii'nden muhteşem dönüş Helal olsun! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gönülleri fethetti Fıkra değil gerçek! Bir adım atıp bir dakika önce oruç açıyorlar Gezi zekalıların karşı çıktığı İstanbul Havalimanı günlük 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

Ramazan ayının başlangıcını simgeleyen hilal, İstanbul semalarında Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi...

1
#1
Foto - Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

İstanbul’da ramazan ayının hilali, tarihi Süleymaniye Camisi ile aynı karede yer aldı. Gökyüzünde beliren ince hilal, yeni bir kameri ayın başladığını işaret ediyor.

#2
Foto - Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

Ramazan hilalinin görünmesi nedir? Kameri aylar, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve bu ay, ay takvimine göre her yıl değiştiğinden oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığının tespit edilmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın.” buyurmuştur. Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği düşüncesini uyandırmaktadır. Ancak konuya ilişkin diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, bu ifadelerin o günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

#3
Foto - Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

Başka bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür.” buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de işaret etmiştir.

#4
Foto - Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği, bunların aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı, yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği ve ayın farklı şekillerde görülmesinin insanlar için vakit ölçüsü olduğu ifade edilmektedir.

#5
Foto - Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

Bu çerçevede hilali gözlemlemenin amacı, Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu nedenle hilali çıplak gözle görmenin dışında, bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. Günümüzde ayın hareketleri teknolojik gelişmeler sayesinde ayrıntılı şekilde izlenebilmekte, astronomik hesaplamalarla kamerî ayların başlangıçları belirlenebilmektedir. Bu nedenle kamerî ayların başlangıcını hesap yöntemiyle tespit etmek meşru kabul edilmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

İslamiyet hakim olmadıkça dunyada hiç kimse rahat ve güvende değil.

Hakk

İnşallah islam ile hak ettiği gibi en kısa zamanda yönetilir, Hilafet yeniden hakim olur, adalet,huzur,ahlak,refah gelir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ..
İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu
Gündem

İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşala..
CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin'den Satılık Kalemlere Yaylım Ateşi: "Sizi Tanıdığımız Güne Lanet Olsun!"

Fonladıkları medya mensuplarıyla millete ayar vermeye kalkan CHP’de sular durulmuyor. Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partiden "üç kuruş..
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"
Gündem

Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

İSTANBUL Boğazı’nın eşsiz manzarasını uyuşturucu ve ahlaksızlık yuvasına çeviren firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında mide bulandıran ye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23