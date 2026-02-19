Tabloluk manzara! İstanbul’da Ramazan hilali mest etti

Ramazan hilalinin görünmesi nedir? Kameri aylar, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve bu ay, ay takvimine göre her yıl değiştiğinden oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığının tespit edilmesi gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın.” buyurmuştur. Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği düşüncesini uyandırmaktadır. Ancak konuya ilişkin diğer rivayetler birlikte değerlendirildiğinde, bu ifadelerin o günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır.