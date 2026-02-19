  • İSTANBUL
Yerel Hassa'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonetin içinden zehir fışkırdı!
Hassa'da uyuşturucu operasyonu! Kamyonetin içinden zehir fışkırdı!

Hatay’ın Hassa ilçesinde emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde sokakları temizlemeye yönelik bir darbe daha indirildi. Hassa girişinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri oldukça yüksek olan 11 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi.

HATAY'ın Hassa ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

 

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı yol kontrolünde şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

