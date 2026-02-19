Ortadoğu'da savaş tamtamları: ABD İran'ı vurmaya mı hazırlanıyor!

ABD'nin CNN ve CBS News televizyonlarında yer alan haberlerde, ABD ordusunun hafta sonuna kadar İran'a saldırmaya hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz bir karar vermediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise, İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin'in, ordunun "ABD'nin İran'a yakında saldırı düzenleme ihtimaline karşı tam hazırlık halinde olduğu ve İsrail'in saldırıya uğraması halinde güçlü şekilde karşılık vereceği" yönündeki açıklamasına yer verdi.

KAN'a göre, İsrail ordusu, ABD'nin İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Hizbullah'la yaşanabilecek olası bir tırmanışa karşı Lübnan ile olan kuzey sınırında alarm seviyesini artırdı.

- "ABD yönetimi, yakın gelecekte bir saldırı düzenlemeyi düşünüyor"

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, güncel durumu değerlendirerek, "Görünüyor ki ABD yönetimi yakın gelecekte bir saldırı düzenlemeyi düşünüyor." ifadesini kullandı.

Son günlerde Orta Doğu'daki ABD askeri yığınağının hızlandırıldığına dikkati çeken Harel, İsrail ordusunun da savaş hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Harel, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısında İsrail'in aktif rol alabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Harel, "Trump yönetiminden son dönemde gelen hareketler ve açıklamalar, ABD'lilerin yakın zamanda bir askeri operasyon başlatmayı ciddi şekilde düşündüğünü gösteriyor." ifadesine yer verdi.

ABD'nin, İran'daki yönetim üzerinde büyük baskı uygulamak ve belki de onu devirmek amacıyla, İsrail'in de katılabileceği uzun soluklu bir operasyona hazırladığı görüşünü paylaşan Harel, şunları kaydetti:

"İsrailli askeri yetkililer, Washington ile Tahran arasında Cenevre'de salı günü gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından, son 24 saat içinde ABD'nin İran'a saldırı düzenleme olasılığının arttığını belirtiyor."

ABD ve İsrail'in savaş hazırlıklarının son birkaç gün içinde hız kazandığını kaydeden Harel, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in güvenlik değerlendirmelerine göre, İran'ın (Cenevre toplantısının) sonunda yaptığı açıklamalara rağmen, ABD'nin kapatmak için yoğun çaba gösterdiği hala büyük boşluklar bulunuyor; bunların başında İran'ın kendi topraklarında uranyum zenginleştirmeyi bırakması geliyor."

Ayrıca Harel, "Görüşmelerdeki tıkanıklık arttıkça, İsrailli yetkililer Trump'ın acilen askeri seçeneğe başvurabileceğine inanıyor. Herhangi bir ABD saldırısında İsrail'in aktif bir rol oynaması da ihtimal dışı görülmüyor. İki ülke istihbarat, iletişim ve hava savunması alanlarında yakın işbirliği içinde." ifadelerine yer verdi.

ABD ve müttefiki İsrail, İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçluyor. Tahran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlarla tasarlandığını belirtiyor.

ABD, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekildikten sonra, Tahran'ın nükleer silah üretmeyeceğini güvence altına alacak yeni bir anlaşma yapmak istiyor. İran ise kendisine uygulanan Batı kaynaklı ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına sınırlamalar getirilmesine açık olduğunu belirtiyor.

Tahran yönetimi Washington ile Tel Aviv'in İran'daki mevcut rejimi değiştirmek için bahaneler ürettiğini savunuyor ve sınırlı da olsa her türlü saldırıya karşılık vereceği tehdidinde bulunuyor.

- Radikal senaryo

İsrail'in Walla haber sitesinde İsrailli askeri analist Amir Bohbot, "İsrail ve ABD'yi meşgul eden en radikal senaryo, İran'ın ani bir saldırı başlatmasıdır. İran'ın uçak ve seyir füzesi envanteri, yapılandırma ve menzil bakımından büyük bir çeşitliliğe sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Bohbot, "Muhtemel zorluklardan biri; İran'dan yapılacak füze atışlarının, Husiler (Yemen), Irak'taki Şii milisler ve Hizbullah (Lübnan) tarafından eş zamanlı saldırılarla birlikte gerçekleşmesidir." diye ekledi.

Bu "muhtemel ani saldırının" İsrail ordusunu yalnızca saldırı değil, aynı zamanda savunma yapmasını da gerektiren bir konuma sokacağına işaret eden Bohbot, şunları kaydetti:

"Daha tehlikeli senaryolarda ise yıkımlarla başa çıkma, arama-kurtarma ve yardım operasyonlarını yürütme kapasitesi de gerekecektir."

- ABD'nin hedefleri

İsrailli emekli Tuğgeneral Ran Kochav, Washington'ın Tahran aleyhinde bir karar almaya yaklaştığını belirterek, "İsrail, her senaryoya hazır değil." dedi.

Kochav, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, İran'ın Haziran 2025'teki saldırının ardından başta füze kapasitesi ve operasyonel platformlar olmak üzere toparlandığını, bununla birlikte İsrail’in hava savunma sisteminin de geliştiğini kaydetti.

İsrail'in olası bir ABD saldırısına dahil olup olmayacağı konusunda emin olmadığını söyleyen Kochav, şunları kaydetti:

"ABD'nin (İran'daki) rejimi devirmek, nükleer programı imha etmek, füzeler ile fırlatma platformlarını yok etmek, İran'ın Husiler ile Hizbullah'a desteğini durdurmak olarak dört hedefi var. Ancak bunların hepsini gerçekleştirmeyi planladıklarına ikna olmuş değilim."

- İsrail teyakkuz halinde

Maariv gazetesinin analisti Avi Ashkenazi ise İsrailli bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusunun yaklaşık bir aydır üst düzey teyakkuz halinde olduğunu ve hazırlık seviyesini gün geçtikçe artırdığını" belirtti.

Ashkenazi, teyakkuz durumuna rağmen ordunun hafta sonu izinlerinin kullanılmasına karar verdiğini kaydetti.

Ordunun birliklerde kalan kuvvetleri her türlü senaryoya uygun şekilde karşılık verebilecek biçimde düzenlediğini aktaran Ashkenazi, gerektiğinde takviye birliklerin de kısa sürede devreye sokulacağını ifade etti.