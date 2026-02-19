Aziz İhsan Aktaş davasında yeni gelişme

  • İSTANBUL
200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davası tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

 

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Mahkeme başkanı duruşmanın, yarın büyük salondaki yargılama süresinin dolduğunu ancak duruşmanın uzadığını, bu nedenle pazartesiden itibaren duruşmanın kampüste bulunan bir başka salonda görüleceğini belirtti. Öte yandan mahkeme başkanı, yargılamanın yarın saat 13.00'a kadar süreceği bilgisini aktardı.

