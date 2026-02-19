  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız: Endişe duyuyoruz
Dünya

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız: Endişe duyuyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız: Endişe duyuyoruz

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sudan'daki çatışmalar ve insani durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Sudan'da devam eden çatışma ve vahim insani durumdan dolayı büyük endişe duyduklarını belirterek, çatışmaların sona ermesi için diyalog ve diplomasiye işaret etti.

Yıldız, Sudan'daki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Türkiye'nin, Sudan'da devam eden çatışma ve vahim insani durumdan dolayı büyük endişe duyduğunu söyleyen Yıldız, "Tüm bölgenin istikrarı için çok önemli gördüğümüz Sudan'ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan tam desteğimizi bir kez daha teyit etmek isterim." dedi.

Yıldız, Sudan'daki yabancı müdahalenin olumsuz etkilerini ve bunun çatışmanın devamı üzerindeki sonuçlarını, ayrıca daha geniş bölgeye yayabileceği potansiyel riskleri de büyük bir endişeyle karşıladıklarını vurguladı.

 

"Türkiye, çatışmayı sona erdirmenin en etkili yolunun diyalog ve diplomasi olduğuna inanmaktadır." diyen Yıldız, bu doğrultuda, bu çatışmayı çözmeyi amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediklerini, ancak bu diyaloğun Sudanlılar tarafından sahiplenilip yönetilmesinin önemine dikkati çekti.

Yıldız, Türkiye'nin, Sudan halkının çektiği acıları hafifletmek için Sudan'a insani yardım sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, bu bağlamda, Türk yetkilileri ve şirketlerinin Sudan'daki varlıklarını sürdürmeye ve faaliyetlerini artırmaya devam ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ne Sudan'daki insani trajediye öncelik verme ve Sudan'ın sahiplenerek liderliğini üstlendiği diyalogların kolaylaştırılmasına odaklanma çağrısı yapan Yıldız, "Ayrıca, Konsey üyelerini, Sudanlı yetkililerin temel endişelerini dikkate alacak, çatışmayı hızla sona erdirecek ve Sudan halkının çektiği acıları en kısa sürede hafifletecek bir kararın kabul edilmesi için yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

