Birçok baharat türünde olduğu gibi zerdeçal için de uzun yıllardır devam eden bilimsel araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmaların çok büyük bir kısmında zerdeçalın sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında fikir birliğine varılmıştır. Zerdeçal cilt üzerinde de birçok olumlu etkiye sahiptir. Sivilce, egzama ve sedef hastalığı gibi cillde ilişkin birçok sağlık sorununun iyileştirilmesinde zerdeçal ile hazırlanan doğal karışımlardan yararlanılabilir.

Zerdeçal maskesi ile cilt beyazlatma

Malzemeler

Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu

1 yemek kaşığı bal

Süt

Sirke

Yapılışı

Öncelikle elma sirkesini, pamuk yardımıyla cildinize güzelce sürün. Yaklaşık 5 dakika kadar yüzünüzde bekletin. Daha sonra zerdeçal tozu, bal ve sütü karıştırarak krem haline getirin. Bu karışımı, yüzünüze sürün ve yaklaşık 20 dakika kadar bekleyin. Daha sonra yüzünüzü ılık su ile güzelce yıkayın. Bu işlemin, 3-4 günde bir uygulanması gerekir.