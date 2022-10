Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Toz zerdeçal çayı neye iyi gelir? Zerdeçal çayı faydaları ve zararları

Zerdeçal zencefilgiller familyasına ait otsu bitkiler sınıfındandır. Dünya üzerinde üretilen zerdeçalın %75 Hindistan’dan sağlanmaktadır. Altın sarısı rengi ile bildiğimiz zerdeçalın faydaları olduğu gibi zerdeçal çayının sağlığa oldukça faydası bulunmaktadır.

Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin bu bitkiye sarı rengini veren ana maddedir. Kurkumin için yapılan bilimsel çalışmalarda bağışıklık sistemine iyi geldiği görülmüştür.

Zerdeçal Çayının Sağlığa Faydaları

Zerdeçal çayının faydaları nelerdir, zerdeçal çayı neye iyi gelir hakkında sizlere ayrıntılı bilgiler...

Yangı ve ağrıya iyi gelir

Zerdeçal içeriğindeki kurkumin denilen kimyasal madde sayesinde, ağrıyla savaşmak için birebirdir. İlaç sektöründe sıklıkla ağrı kesmeye başvurulan asprin ve ibuprofenin yerini alacak kadar etkili olan zerdeçal, çay olarak günlük tüketildiğinde kronik ya da akut ağrılarla doğal olarak kurtulunabilinir. Özellikle romatizma ve artrit ağrılarına neden olan sitokinleri ve enzimleri bloke eder. Gut hastalığının vücutta birikime neden olduğu ürik asitin yarattığı ayak ağrılarını giderir.

Kanseri tedavi eder

Kurkuminin, bazı kanser türlerini önleyen ve tedavi eden etkisi klinik deneylerle onaylanmıştır. Özellikle meme, mide, cilt ve bağırsak kanserlerine karşı oldukça etkilidir. Kanserin neden olduğu şişkinlikleri ve ağrıları bertaraf eder. Tümörlerdeki hücre bölünmesini yavaşlatır. Eğer vücut yeterli bağışıklığı da kazanırsa tümörlerin ufalmasına ve kanserin gerilmesine yardımcı olur. Ayrıca kemoterapi seanslarını daha yararlı hale getirir. Vücudun dayanıklılığını arttırarak kemoterapinin zararlı etkilerine karşı korur.

Diyabet tedavisinde yardımcı olur

Kurkumin kandaki glikoz seviyesini düşürür. Bununla birlikte diyabetin neden olduğu olumsuzlukları giderir. Diyabeti daha kontrol edilebilir hale getirir. Düzenli zerdeçal çayı tüketmek sayesinde, pankreasta üretilen insülinin salınmasını sağlayan beta hücrelerini harekete geçirir. Bu durum aynı zamanda karaciğer sağlığı açısından çok önemlidir.

Alzheimer hastalığının kontrol altına alınmasına yardımcı olur

Alzheimer hastalığı, beyni etkileyen oksidatif zararın ve metal toksiditesi ile ortaya çıkar. Bu durum ise zerdeçal çayı ile ortadan kaldırılabilinir. Zerdeçal çayı aynı zamanda hafızayı güçlendirip, alzheimer hastalığı ile ilgili ruh halini düzenler.

Depresyonla başa çıkar

Hergün düzenli olarak tüketilen zerdeçal çayı sayesinde depresyona yakalanma riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer depresyonda iseniz düzenli zerdeçal çayı tüketimi sayesinde kısa zamanda bu olumsuz ruh halinden kurtulmanıza yardımcı olur.

İlginizi çekebilir → Bağırsak kurdu (Kıl kurdu) belirtileri neler, nasıl düşürülür? Bağırsak kurdu bitkisel tedavi Saraçoğlu kürü tarifi → TIKLAYINIZ

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin bağışıklı sistemini daha güçlü olmasını sağlar. Bu etki madde ayrıca hastalığa yakalanma riskini yüksek oranda düşürür.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Çalışmalar gösteriyor ki kurkumin kalp hastalıklarının kötü gidişini tersine çevirebilmektedir. Antioksidan özelliği sayesinde diyabetin getirdiği kalp rahatsızları ve değişik formlardaki kardiyotoksisiteyi ortadan kaldırır. Damarların içini kaplayan endotel tabakanın sağlıklı olmasını sağlar. Bu yapının bozulması çeşitli kalp hastalıklarının oluşmasını sağlar. Ayrıca tıkanmış damarların açar. Böylelikle kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarından korunmuş olunur. Kolestrolu dengeler.

Kilo kaybını sağlar

Kilo almak, vücuttaki yağ tabakasının genişlemesini sağlar. Bu bölgelerde yeni kan damarları oluşur. Böylelikle vücutta yağ tabakası zor eritilen bir hal alır. Adeta vücudun bir parçası haline gelir.Kurkumin sayesinde bu damarlanmanın önüne geçilir. Daha az yağlanma olur. Oluşan yağlar kolaylıkla eriyebilir hale gelir. Bu da düzenli zerdeçal çayı tüketimi sayesinde olur. Biraz egzersiz ve biraz da dengeli beslenme sayesinde kısa zamanda kilo verilebilir.

Göz iltihaplarını tedavi eder

Vücudumuzdaki her noktanın kan damarları ile beslenmesi sonucu her organ ve her bölge görevini yerine getirebilir. Gözdeki damar dokunun iltihaplanması sonucu göz görevi yerine getirmez hale gelebilir. Bunun önüne geçmek için doktorun verdiği tedaviye ek olarak günde 2 kez zerdeçal çayı tüketilmelidir.

Karaciğeri temizler

Karaciğer detoksu için birebir olan zerdeçal ve zerdeçal çayı, karaciğerin kendini oksidatif stresten ve çeşitli zararlardan koruyan glutation transferaz enzimini salgılanmasını arttırır. Karaciğerde meydana gelen siroz hastalığının iyileşmesine yardımcı olur.

Uykuyu destekler

Zerdeçal, ruh halinizi düzeltirken, iyi bir uyku çekmenizi sağlar. Stresin ve kaygının neden olduğu oksidatif stres ve zararlarını ortadan kaldırır.

Akneleri iyileştirir

Kurkumin vücut için çalışan harika bir doğal mucize olmasıyla birlikte, cilt için de şaşırtıcı şekilde iyileştirici ve güzelleştirici etkileri vardır. Bunun için günlük içilen zerdeçal çayının yanında, 1 çay kaşığı zerdeçalı bir miktar suyla karıştırıp, macun kıvamına getirerek, aknelerin üzerine sürüp kısa sürede cildinizi aknelerden arındırabilirsiniz. Sadece 30 dakika ciltte kalması yeterlidir. Daha sonra soğuk suyla cilt durulanır. Günlük zerdeçal çayı tüketimi zaten cildi koruyarak ve Ph seviyesini ayarlayarak akne oluşmasının önüne geçer.

Zerdeçal Çayının Özellikleri

Zerdeçalın aktif maddesi Kurkuminin antienflamatuar etkisi olduğu ve sağlığa pek çok yararı bulunduğu pek çok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.

Zerdeçal Çayının Zararları

Zerdeçal çayının faydaları olduğu gibi bazı yan etkileri ve zararları bulunmaktadır. Genelde aşırı tüketilmeden içilmesi gereken bu çayın yan etkileri ise;

-Hamilelik sırasında zerdeçal çayı tüketimi yüzünden rahim kasılmaları gerçekleşebilir.

-Emzirme döneminde zerdeçal çayı tüketimi ile ilgili herhangi bir kanıtlanmış araştırma bulunmamaktadır. Hem hamilelik hemde emzirme döneminde zerdeçal çayı tüketilmemelidir.

-Safra kesesi şikayetleri veya taşlarınız var ise; zerdeçal çayı bunları hareketlendirebilir.

-Fazla zerdeçal tüketimi kadınlarda menstrüasyon döngüsü etkileyebilir. Kısa periyotlarda kanamalar gerçekleşebilir.

-Diyabetik kişilerde kan basıncını düşürebildiğinden, doktora danışmadan zerdeçal çayı tüketilmemelidir.

-Zerdeçal çayı erkeklerde sperm sayısını düşürebilir. Bu da çocuk isteyen ailelerde, döllenmenin önüne geçebilir.

-Zerdeçal çayı vücuttaki demir emilimini etkiler. Eğer vücutta demir eksikliği yaşıyorsanız bu çaydan uzak durmalısnız.

-Kan pıhtılamasını yavaşlattığından, eğer doktorunuz tarafından planlanmış bir operasyonunuz var ise; en az iki hafta önce zerdeçal çayı tüketimini bırakmalısınız.

-Gereğinden fazla ya da aç karnına içilen zerderçal çayı bulantı,mide ağrısı ve ishale neden olabilir.

Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Marketlerde hazır olarak poşetlerde satın alabileceğiniz zerdeçal çayı, aktardan alacağınız toz halinde zerdeçal ya da kök olarak satın aldığınızı öğüterek veya rendeleyerek kendiniz taze olarak elde edebilirsiniz.

4 kahve fincanı kaynayan suya, yarım ya da 1 çay kaşığı zerdeçal tozu eklenir. Bu genelde 2 grama denk gelir ki, günde almanız gereken maksimum miktardır. 10 dakika kadar demlenmesi sağlanır. Süzüldükten ve ılındıktan sonra içilir. Tadı biraz keskin olan zerdeçal, bal eklenerek içilebilir. Bal eklenmesi anti mikrobiyal etkisini kuvvetlendirir. Bağırsaklarda emilimini kolaylaştırmak için, bir miktar taze öğütülmüş karabiber eklenebilir. Ayrıca limon suyu ile tadlandırma yöntemide seçilebilir. Değişik bir tat elde etmek için ise; bir miktar zerderçal suyu ile karıştırılabilinir. Zerdeçal çayı yatağa gitmeden yarım saat önce tüketilmelidir.

Zerdeçal Çayı Tarifleri

Sağlığa iyi gelen çeşitli zerdeçal çayı tarifleri

Hindistancevizli zerdeçal çayı

2 çay kaşığı taze rendelenmiş zerdeçal, ¼ çay kaşığı taze rendelenmiş zerdeçal, ½ kahve fincanı Hindistancevizi sütü ve 1 çay kaşığı bal ve 250 ml su ihtiyacınız olan malzemelerdir. Öncelikle su kaynatılır, daha sonra zerdeçal ve zerdeçal eklenir. 15 dakika demlendirdikten sonra, Hindistancevizi sütü ve bal eklenir. İçilmeden önce süzülmemelidir. İyice karıştırıp, ılık olarak içilir. Bu çay kuru öksürük ve kaşınan boğaza iyi gelir.

Zencefilli zerdeçal çayı

½ çay kaşığı toz zerdeçal, ¼ çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil, ¼ çay kaşığından biraz az toz kakule, 2 yemek kaşığı badem sütü, 250 ml su ve tatlandırmak için bal ihtiyacınız olan ürünlerdir. Öncelikle suyu kaynatın. Ocağın altını kapatıp, zencefil, zerdeçal ve kakuleyi ekleyin. Ağzı kapalı olarak 10 dakika boyunca demlendirin. Sonra badem sütünü ve balı ekleyip, içime hazır hale getirin. Bu çay soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığını açamaktadır. Özellikle sinüzitleriniz doluysa bu çayı içmenizi öneririz.

Altın çay

Herkes tarafından bilinen ve en fazla yapılan zerdeçal çaylarından bir tanesidir. Özellikle boğaz ağrısına iyi gelir. Bu çayı yapmanız gerekenler ise; 2 kahve fincanı badem ya da Hindistancevizi sütü, 1 çay kaşığı zerdeçal, ½ çay kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı bal eklenerek blendırda karıştırılır. Daha sonra kısık atşte kaynamasına izin vermeden ısıtılır. Yatağa gitmeden önce içilmelidir. Bu çay aynı zamanda uyumaya yardımcı olur.

Zerdeçal ve limonlu çay

250 ml kaynayan suya, 1 çay kaşığı toz zerdeçal, ¼ çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber eklenerek, kısık ateşte 15 dakika boyunca demlendirilir. 1 buçuk yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve 1 çay kaşığı bal eklenerek iyice karıştırılır. İçime hazır hale gelen bu çayın ateş düşürücü ve yutkunma güçlüğüne iyi gelici etkisi vardır.

Ağrı kesici zerdeçal çayı

250 ml Hindistancevizi ya da badem sütü, ½ çay kaşığı toz zerdeçal, bir çimdik acı biber, 1 çay kaşığı bal, yarım çay kaşığı tarçın eklenerek, yavaşça karıştırarak ısıtılır. Ancak karışım kaynamasına izin verilmez. Tüm içerik birbiri ile özdeştiğinde çayınız içime hazırdır.

Kilo verdiren ve detoks yapan zerdeçal çayı

250 ml kaynayan suda 1 poşet yeşil çayı 5 dakika boyunca kaynatmaya devam edin. Daha sonra ateşin altını kapatıp, çayın ılınmasını bekleyin. Çeyrek çay kaşığı toz zerdeçal ve tarçın ekleyip çayı içime hazır hale getirin. Eğer tadını seviyorsanız ek olarak 1 ader yıldız anasonda eklenebilir.

Zerdeçal Çayı Zayıflatır mı?

Zerdeçal çayı zayıflatır mı ve kilo verdirir mi sorusunu genelde bu çayı tüketerek kilo vermek isteyenlerin çok sık sorduğu bilinmektedir. Yemeklerden 1 saat önce zerdeçal çayı içmek yada bir kase yoğurdun içerisine zerdeçal çayı ekleyerek tüketilebilir.

Zerdeçal Çayı Ne Zaman İçilir?

Bu şifalı bitki çayını içmek için her hangi bir dönemi seçmenize gerek yoktur. Gün içerisinde dilediğiniz zaman içebilirsiniz.

Zerdeçal Çayı Hakkında Tüm Sorular

Zerdeçal çayı nerede satılır?

Bu bitkisel çayı hazır olarak alabileceğiniz gibi aktarlardan satın almanız mümkün.

Zerdeçal çayı aç mı tok mu içilir?

Zerdeçal çayını aç mı yada tok mu tüketmeniz gerektiği konusunda her hangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Zerdeçal çayı cilde faydaları nelerdir?

Zerdeçal çayı içmek cildin sivilcelerden arınmasını sağlarken cildin daha canlı ve parlak olmasını destekler.

Zerdeçal çayı günde kaç defa içilmeli?

Genelde bu bitkisel çayın günlük tüketiminde her hangi bir sınırlama bulunmamasına karşın gün içerisinde 3 bardak tüketilmesi önerilir.

Toz zerdeçal çayı nasıl Yapılır?

Kaynamış olan suyun içerisine bir ya da iki çay kaşığı toz zerdeçalı ekleyin ve bu karışımı yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın. Demlenmiş olan zerdeçal çayını süzerek sade olarak içebileceğiniz gibi içine bir kaşık bal ekleyerek de tatlandırabilirsiniz.

DİKKAT! Lütfen tüketmeden önce uzmanına başvurunuz.

İlginizi çekebilir → Demlikte kalan çayı sakın atmayın! Kalan çayla ne yapılır? Demlenmiş çay göze iyi gelir mi? → TIKLAYINIZ