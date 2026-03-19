Antalya’daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Dün tahliye edilen 3 kişi yeniden tutuklandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasının dünkü duruşmasında haklarında tahliye kararı verilen eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında savcılığın itirazı sonrası yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 3 ismin yeniden tutuklandığı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 sanık hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verildi. İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluğunun devamına, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkemenin verdiği ara karara savcılık itiraz etti. Üst mahkemenin itirazı kabul etmesi sonrası İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bugün gözaltına alınan 3 ismin yeniden tutuklandığı öğrenildi.

PES

Sen misin tapuları ifşa eden al sana tıtuklama.
