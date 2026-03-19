CHP’de hizmet yok, çakallık çok! Vesayetin aparatı Özel’e Efkan Ala’dan tarihi ayar

Siyaset gündemi, CHP içindeki skandallar zinciri ve hizmet fiyaskolarıyla çalkalanırken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın "Silivri vesayeti" çıkışı gündeme bomba gibi düştü. CHP’li belediyeler yolsuzluk ve hizmetsizlik bataklığında çırpınırken, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan saldırgan tutumuna tokat gibi bir cevap geldi.

Türkiye’nin dört bir yanında belediyeleri bakımsızlık, yolsuzluk ve hizmetsizlik deryasında yüzen; parti içinde ise "para sayma" kuleleri ve "kara para" skandallarıyla meşruiyetini yitiren CHP, çareyi yine milli iradenin liderine saldırmakta buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Türkiye’yi ateş çemberinden çekip çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik alçakça saldırılarına AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan tokat gibi bir cevap geldi. Ala, Özel’in hala bir "Grup Başkanvekili" cücesi gibi davrandığını hatırlatarak, CHP’nin içine düştüğü vesayet çukurunu yüzlerine vurdu.

"DİMDİK DURAN LİDERE SALDIRMAK SİZİN HADDİNİZ DEĞİL!"

Hizmet üretmek yerine kirli pazarlıklarla anılan CHP yönetiminin, kendi içindeki "Silivri" gölgesinden çıkamadığını belirten Ala, Özgür Özel’in yetersizliğini şu ifadelerle tescilledi:

“Sayın Özel, Siz bırakın, Türkiye’de ve dünyada ortaya koyduğu vakur ve etkili liderlikle; çevresi ateş çemberi haline gelmiş ülkemizi, bir istikrar ve güven adası olarak her alanda büyüten ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleten, bütün darbe girişimleri karşısında dimdik durarak Türkiye siyasetini statükonun vesayetinden kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayı da; Türkiye’nin Ana Muhalefet partisini ve kendinizi Silivri vesayetinden kurtarmaya gayret edin ve Grup Başkan Vekili hâletiruhiyesinden çıkarak genel başkan olmaya çalışın. Böylece ülkemize de partinize de katkıda bulunmuş olursunuz."