Beden dili ele veriyor: Narsistliğin görünmeyen işaretleri
Sağlık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Narsistlik sadece sözlerle değil beden diliyle de kendini gösteriyor; sürekli etrafı tarayan bakışlar, yarım gülümseme, yapay mimikler, kişisel alanı ihlal etme ve empati eksikliği gibi tekrar eden davranışlar zamanla güçlü ipuçlarına dönüşüyor.

İnsan davranışları üzerine çalışan uzman Liz Rose, bazı kişilerin narsist özellikler taşıdığını anlamanın sadece sözlerle değil, beden dili ile de mümkün olabileceğini söyledi.

Rose’a göre, bu tür davranışlar tek bir anda değil, tekrarlayan bir davranış biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle küçük detaylar, zamanla daha büyük ipuçlarına dönüşebiliyor.

Uzman, en dikkat çekici işaretlerden birinin sürekli etrafı tarayan bakışlar olduğunu belirtti. Bu davranışın, kişinin bulunduğu ortamda daha fazla ilgi ve statü arayışı içinde olduğunu gösterebileceği ifade edildi.

“Konuşurken bile gözleri sürekli başka yerleri arar” şeklinde aktarılan bu durumun, karşısındaki kişiye odaklanmama anlamına gelebileceği vurgulandı.

Rose’a göre, gerçek gülümseme yerine yarım ağız gülümseme önemli bir işaret olabilir. Bu ifadenin, üstünlük hissi ya da karşısındakini değerlendirme anlamı taşıyabileceği aktarıldı.

Ayrıca bazı kişilerin abartılı yüz ifadeleri ve yapay mimikler kullanarak kendilerini olduğundan farklı göstermeye çalışabileceği belirtildi.

Uzman, narsist eğilim gösteren kişilerin fiziksel mesafeyi ihlal etme eğiliminde olabileceğini söyledi. Çok yakın durmak, erken temas kurmak gibi davranışların bir tür kontrol ve baskı kurma yöntemi olabileceği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, duygusal tepkisizlik de dikkat çeken bir diğer işaret olarak öne çıktı. Özellikle karşısındaki kişi üzgünken hiçbir empati göstermemek, bu durumun güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

“Eğer biri duygusal anınızda size boş boş bakıyorsa, bu önemli bir işarettir” şeklinde aktarılan değerlendirmede, sağlıklı iletişimde merak, empati ve dinleme davranışlarının öne çıktığı hatırlatıldı.

