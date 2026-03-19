Gazprom’da ‘boru hattı’ alarmı! Türkiye akışı tehlikede mi?

Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna’nın TürkAkım ve Mavi Akım hatlarını besleyen kritik kompresör istasyonlarına yönelik İHA saldırılarını artırdığını duyurdu.

Karadeniz’in altından geçen bu dev projelerin "kalbi" sayılan tesislerin hedef alınması, sadece Rusya’yı değil, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini ve ekonomik istikrarını da doğrudan tehdit ediyor.

Gazprom’un açıklamalarına göre, Ukrayna ordusu son dönemde Rusya’nın güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya kompresör istasyonlarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sıkılaştırdı.

Bu istasyonlar sıradan tesisler değil; devasa boru hatlarındaki gazın basıncını ayarlayarak binlerce kilometre öteye ulaşmasını sağlayan "kalp" merkezleridir.

11-12 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşen saldırılarda, Rus hava savunma sistemlerinin 20’den fazla İHA’yı imha ettiği bildirildi. Gazprom, son iki haftada bu tesislere yönelik toplamda 12 farklı saldırı girişimi olduğunu iddia ediyor.

Kuzey Akım hatlarının devre dışı kalması ve Ukrayna üzerinden geçen transit hatların belirsizliği nedeniyle, TürkAkım şu an Rus gazının Avrupa’ya (özellikle Macaristan ve Sırbistan’a) ulaşabildiği tek güvenli rota konumunda. Bu hattın felç edilmesi, Rusya’nın Avrupa üzerindeki kalan son enerji kozunu elinden alacaktır.

Gazprom, Rus devlet bütçesinin en büyük kalemlerinden birini oluşturuyor. Ukrayna, doğrudan boru hattını Karadeniz’in derinliklerinde vurmak yerine, karadaki kompresör istasyonlarını vurarak gaz akışını teknik olarak imkansız hale getirmeyi ve Rusya’nın ihracat gelirini kesmeyi hedefliyor olabilir.

Bu saldırılar, "Rusya kendi altyapısını bile koruyamıyor" mesajı vererek, alıcı ülkelerde (Türkiye dahil) arz güvenliği endişesi oluşturmayı amaçlıyor.

Türkiye'ye tesiri

Bu hadiseler doğrudan Türkiye’nin enerji güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını hedef alıyor.

Arz Güvenliği Riski: Mavi Akım ve TürkAkım, Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatının yaklaşık %40-45'ini karşılıyor. Bu istasyonlardan birinin ağır hasar alması, kış aylarında veya sanayi üretiminin yoğun olduğu dönemlerde Türkiye’de ciddi bir gaz kesintisine veya enerji fiyatlarında devasa artışlara yol açabilir.

"Enerji Merkezi" (Hub) Vizyonuna Darbe: Türkiye, son yıllarda kendini bölgesel bir enerji ticaret merkezi olarak konumlandırmaya çalışıyor. Boru hatlarına yönelik sürekli bir tehdit algısı, uluslararası yatırımcıların ve alıcıların Türkiye rotasına olan güvenini sarsabilir.

Ekonomik Maliyet: Olası bir kesinti durumunda Türkiye, açığı kapatmak için spot piyasadan çok daha pahalıya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ithal etmek zorunda kalacaktır. Bu da cari açığı ve enflasyonu doğrudan tetikleyen bir unsurdur.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Avrupa'ya zarar veriyorlar" söylemi, aslında Türkiye ile Avrupa arasındaki birliği bozmaya ve suçu Ukrayna'ya yıkarak Batı kamuoyunda çatlak yaratmaya yönelik bir retorik. Öte yandan, 18 Mart 2026'da gerçekleşen Fidan-Lavrov görüşmesinde de ana gündemin "enerji altyapı güvenliği" olması, Ankara'nın bu tehdidi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Ukrayna'nın bu saldırıları (iddialar doğruysa), Rusya'yı ekonomik olarak köşeye sıkıştırma stratejisinin bir parçasıdır. Ancak bu stratejinin yan etkisi, Türkiye'nin enerji damarlarının kesilmesi riskidir. Türkiye için bu durum, sadece bir "komşu kavgası" değil; doğrudan ısınma, elektrik üretimi ve sanayi çarklarının dönmesiyle ilgili bir güvenlik meselesidir.