Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Gençlik yıllarında maddi zorluklar nedeniyle anketörlük ve garsonluk gibi pek çok işte çalıştığını ifade eden GÜRLEK, dizi setlerinde de boy gösterdiğini dile getirdi.

"Heredot Cevdet'i alkışlıyorduk"

Unutulmaz yapımlardan biri olan EKMEK TEKNESİ'nde kahvehane sahnelerinde yer aldığını belirten Bakan GÜRLEK, "Heredot Cevdet’i 'Baba büyüksün' diyerek alkışlayan o kalabalığın içindeydim. Yaklaşık 2-3 saat süren çekimler sonunda görevimizi yapar, harçlığımızı çıkarırdık" dedi.

"Ailemizi hedef göstermek hoş değil"

Haberin devamında, siyasi arenada isminin miting meydanlarında yuhalatılmasına da değinen GÜRLEK, bu durumun insani boyutuna dikkat çekti. Ailesinin ve çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Meydanlarda isimlerimizi yuhalatmak doğru bir yaklaşım değil.

Hepimizin bir ailesi, anne babası var. Babam camiye gittiğinde oradaki insanların 'Oğlun şöyle, böyle' demesi bence hiç hoş değil. Toplumda bu tarz aşağılayıcı ifadelerden kaçınmalıyız."

Bakan GÜRLEK'in hem hayat mücadelesini hem de ekran geçmişini içeren bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.