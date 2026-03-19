  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK, katıldığı bir programda öğrencilik yıllarına dair çarpıcı ve samimi açıklamalarda bulundu. Esnaf bir ailenin çocuğu olarak yetiştiğini belirten GÜRLEK, hayatın zorluklarına karşı verdiği mücadeleyi anlatırken bir döneme damga vuran EKMEK TEKNESİ dizisinde figüranlık yaptığını ilk kez paylaştı.

Gençlik yıllarında maddi zorluklar nedeniyle anketörlük ve garsonluk gibi pek çok işte çalıştığını ifade eden GÜRLEK, dizi setlerinde de boy gösterdiğini dile getirdi.

"Heredot Cevdet'i alkışlıyorduk"

Unutulmaz yapımlardan biri olan EKMEK TEKNESİ'nde kahvehane sahnelerinde yer aldığını belirten Bakan GÜRLEK, "Heredot Cevdet’i 'Baba büyüksün' diyerek alkışlayan o kalabalığın içindeydim. Yaklaşık 2-3 saat süren çekimler sonunda görevimizi yapar, harçlığımızı çıkarırdık" dedi.

"Ailemizi hedef göstermek hoş değil"

Haberin devamında, siyasi arenada isminin miting meydanlarında yuhalatılmasına da değinen GÜRLEK, bu durumun insani boyutuna dikkat çekti. Ailesinin ve çocuklarının bu süreçten olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Meydanlarda isimlerimizi yuhalatmak doğru bir yaklaşım değil.

Hepimizin bir ailesi, anne babası var. Babam camiye gittiğinde oradaki insanların 'Oğlun şöyle, böyle' demesi bence hiç hoş değil. Toplumda bu tarz aşağılayıcı ifadelerden kaçınmalıyız."

Bakan GÜRLEK'in hem hayat mücadelesini hem de ekran geçmişini içeren bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tunç

Allahım sen acı bu Özgüre Akşam yatar, sabah kalkar başıboş.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23