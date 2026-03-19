Yunan Patriot’tan kritik müdahale: 2 İran balistik füzesi düşürüldü

Suudi Arabistan’da konuşlu Yunan Patriot hava savunma sistemleri, İran kaynaklı iki balistik füzeyi başarıyla imha etti. Kathimerini tarafından yapılan habere göre Yunan bataryaları gelen tehdit üzerine alarm durumuna geçti ve füzelerin önlenmesi için 2 adet füze ateşlendi.

Yunanistan Savunma Bakanı , düşürülen iki İran füzesinin doğrudan Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerini hedef aldığını açıkladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “19 Mart 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde, Suudi Arabistan Krallığı’nın hava savunmasını desteklemek amacıyla kurulan uluslararası ‘Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) Konsepti’ misyonuna katılan Yunan Suudi Arabistan Kuvvetleri (ELDYSA) bünyesindeki PATRIOT Güdümlü Mermi Bataryası, angajman kuralları çerçevesinde 2 füze ateşlemiş ve karşılığında 2 balistik füze hedefini düşürmüştür. Birliğimiz görevine normal seyrinde devam etmektedir.”

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise operasyonun ardından yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu sabah Suudi Arabistan’daki Yunan Patriot bataryası, İran’dan gelen ve krallığın petrol rafinerilerine yönelen iki balistik füzeyi düşürmüştür. Bu başarı, Yunan bataryasının ne kadar harbe hazır olduğunu ve bu süreçte kazanılan tecrübeyi kanıtlamaktadır.

Bu müdahale, dolaylı ama açık bir şekilde Yunan ve Avrupa vatandaşlarının yaşam standartlarını korumaktadır. Petrol fiyatlarındaki sürekli artış; Yunanlılar, Avrupalılar ve tüm dünya sakinleri için büyük bir tehdittir. Enflasyon ve hayat pahalılığı hepimizi tehdit ediyor. Bu konjonktürde, rafinerilerin ve petrol üretim tesislerinin korunması devasa bir öneme sahiptir. Suudi Arabistan’daki Yunan Hava Kuvvetleri personelini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum.”