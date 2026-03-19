Terör devleti 'Büyük tehditti' diye duyurdu: Hamas'ın istihbarat komutanı Ebu Şaleh öldürüldü!

İsrail, İran, Lübnan ve Gazze Şeridi’ne yönelik eylemleriyle bölgedeki huzur ve istikrarı bozmaya devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, dün düzenlenen saldırıyla Hamas’ın üst düzey istihbarat komutanı Muhammed Ebu Şaleh’in öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Ebu Şaleh, savaş sırasında tugayın üst düzey yetkililerinin istihbarat subayı olarak görev yaptı ve 7 Ekim planlanmasına katıldı. Ayrıca, son dönemde anlaşmalara aykırı şekilde Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştı ve IDF güçlerine ve İsrail topraklarına yönelik terör planları hazırlıyordu. Büyük bir tehdit olan Ebu Şaleh, hassas bir operasyonla hedef alındı" denildi.