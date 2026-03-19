Global kriz kapıda! 'Anlık düşseler bile altın, dolar ve TL üçlüsünden asla şaşmayın!' Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği tapulardan biri şarap fabrikası çıktı! “Özel” müfteri ‘Varsa sökün, üzülürsünüz” demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz! Anayasa Mahkemesinden iki partiye suç duyurusu Asıl büyük dalga yolda! Ekonomide kıyamet senaryosu! Bayram tatili süresince hangi tedbirler alındı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Cüneyt Özdemir Özgür Özel’i perişan etti: Dünya yangın yerine dönmüş Özgür Özel turptan bahsediyor "AK Parti Farkla Kazanır" Bakan duyurdu: Tuzak radarlara son! Fatih Camii'nde görülmemiş olay! Kadınlar başörtülerini erkeklerin önüne attı Mustafa Armağan’dan İlber Ortaylı hakkında şok iddia "İki Ortaylı var"
SGK'dan milyonlarca emekliye önemli uyarı: 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı' linklerine asla tıklamayın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde özellikle emekli vatandaşlara ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gelen mesajların kesinlikle sahte olduğunu açıkladı. Duyuruda “Resmi kurumlar SMS veya e-posta yoluyla link gönderip ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayın” denildi.

SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’nın adı kullanılarak ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gelen mesajların sahte içerikli olduğunu belirtti ve vatandaşların bu tarz mesajlara aldırış etmemesi gerektiğini ifade etti.

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür mesajlara asla tıklanmaması gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulunuldu:

DİKKATLİ OLUN, DOLANDIRILMAYIN!

"Sahte mesajlara dikkat. Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak, ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz’ şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda: Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz. CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz. SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz.”

