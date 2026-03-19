Gündem
Diker'den Özgür Özel'e sert çağrı! Açıklama yap ya da istifa et

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diker’den Özgür Özel’e sert çağrı! Açıklama yap ya da istifa et

‘Turpun küçüğü’ başlıklı basın toplantısı düzenleyen ve açıklamaları temelsiz iddialar ve mesnetsiz söylemlerden öteye geçmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepkiler dinmek bilmiyor.

Daha önce defalarca iddia ettiği sözlerin hiçbirini ispatlayamayan ve son olarak eline tutuşturduğu belgelerle kameralar önüne çıkan Özgür Özel’e bir tepki de hemşehrisi Manisa eski Milletvekili Tevfik Diker’den geldi. Diker, Özel’i kamuoyunda gündeme gelen iddialar hakkında açıklama yapmaya davet etti.

HIRSIZLIKLARI PERDELİYOR

Diker yaptığı açıklamada, Özel’in “iki önemli konuyu perdelemeye çalıştığını” belirterek, “Birinci amacı asrın yolsuzluğu olarak nitelendirilen süreci örtmek, ikinci amacı ise Muhittin Böcek hakkında yürütülen davaya ilişkin iddiaları gündemden düşürmek” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da bir benzin istasyonunda geçtiği öne sürülen olaylara da değinen Diker, “Muhittin Böcek’in burada Özgür Özel ile adaylık süreci kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiği ve para verildiği iddiası bulunmaktadır. Bu konuda baz istasyonu kayıtlarının da incelendiği ifade edilmektedir” dedi.

 

İSTİFA ETMELİ

Kendisinin yolsuzlukla mücadele amacıyla bir dernek kurduğunu belirten Diker, söz konusu iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek, “Özgür Özel’i bu iddialara açık ve net bir şekilde cevap vermeye davet ediyorum. Eğer bu iddialara yanıt veremiyorsa, Genel Başkanlık görevinden istifa etmelidir” çağrısında bulundu.

