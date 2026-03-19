Bakanlar Çiftçi ve Tekin’den Erzurum'da ‘Ahde vefa’ iftarı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Havalimanı'nda Vali Aydın Baruş, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Havalimanında karşılama için gelen vatandaşlarla tek tek tokalaşan Bakan Çiftçi ve Tekin, Erzurum Bar ekibinin gösterisini izledi. Daha sonra Erzurum Valiliğine geçen Bakan Çiftçi ve Tekin’e, Vali Baruş tarafından brifing verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık öncesi görev yaptığı Erzurum Valiliği sırasında "Valiliğimizin gülleri" olarak adlandırdığı down sendromlu özel çocuklar Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu ile valilik girişinde selamlaştı.