Şimdi de bayramda ortaya çıktılar! SGK adıyla ikramiye dolandırıcılığı

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Şimdi de bayramda ortaya çıktılar! SGK adıyla ikramiye dolandırıcılığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşların cep telefonlarına gelen ve "Bayram ikramiyeniz tanımlandı" diyerek link onayı isteyen mesajlara karşı çok sert bir uyarı yayımladı.

19 Mart 2026 itibarıyla artış gösteren bu dolandırıcılık yönteminde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın adı kullanılarak vatandaşların banka bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor. Kurumun resmi kanallarından yapılan açıklamada, bu içeriklerin tamamen sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulandı.

 

SGK’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı vatandaşlarımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı kullanılarak; 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiği tespit edilmiştir. Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamayınız. Kimlik, banka veya kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz. Aksi halde dolandırıcılığa maruz kalabilirsiniz. Şüpheli durumlarda, ‘ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz, CİMER üzerinden başvuru yapabilirsiniz ve SGK il müdürlükleri/merkezlerine şahsen başvurabilirsiniz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

