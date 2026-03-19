Kuyumcuyu soyup eşekle kaçmıştı: 16 yıl hapsi istendi

Olay 9 Şubat’ta saat 04.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta yaşandı. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi.

Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kameradan tespit edilip, yakalanırken, toprağa gömülü halde bulunan 150 gram ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Mehmet Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Nina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

ALKOL ALMAK İÇİN YAPMIŞ

İddianamede ifadesine de yer verilen Mehmet Ç., "İldem'e kadar bana ait eşek üzerinde gittim. Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip, alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim. Miktarını bilmediğim altınları cebime koyarak dereye gidip, eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Aldığım altınları, babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" dedi. Mehmet Ç., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.