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Spor Zenit, THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçta hükmen mağlup sayıldı
Spor

Zenit, THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçta hükmen mağlup sayıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:17:40 -
Zenit, THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçta hükmen mağlup sayıldı

İSTANBUL (AA) - Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit'in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.

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